Ministra destaca investimento federal em saúde para redução de filas | A TARDE

Presente em Salvador para inauguração do Hospital Ortopédico, a ministra da Saúde, Nísia Trindade destacou a importância da nova unidade de saúde disponibilizada aos baianos que conta com 212 leitos de referência para tratamento cirúrgico, ortopédico e reabilitação integrada.

“Com os seus 212 leitos, esse hospital passa a ser, não só em nome de leitos, mas por tudo que a secretária Roberta falou, uma grande referência para o tratamento cirúrgico, ortopédico, a reabilitação de uma forma muito integrada. Quero também elogiar a integração, assistência, pesquisa, ensino, muito da inovação no SUS vem da assistência e a área hospitalar de qualidade, de referência, terá uma contribuição cada vez maior nesse sentido. Então é um momento de esperança de avançarmos mais ainda no SUS”, disse a ministra, pontuando a redução da fila de espera para os tratamentos ortopédicos no estado.

“Quero aproveitar, governador, eu fui conferir meus dados, que eu confio todo dia, do programa de redução de filas de cirurgia eletiva. O governo federal, liderado pelo presidente Lula, que lançou essa meta, nós já batemos a meta e tem menos de um ano que o programa efetivamente começou.

“[A meta] No primeiro ano era reduzirmos pelo menos metade da fila de cirurgias. Já realizamos perto de 600 mil cirurgias eletivas e a Bahia está em primeiro lugar. Então, parabéns, Bahia. Acho que assim, é continuar nesse trabalho e elogiar que junto com esse grande complexo hospitalar, ligado à pesquisa, ensino, nós tenhamos também a atividade de educação no trânsito. Para os profissionais que usam a motocicleta, como seu meio de trabalho para as crianças. Então, eu quero elogiar a Secretária Roberta, governador Jerônimo, esse trabalho integrado e mostrar que esse é o caminho do SUS”, disse.

Nísia também reforçou a melhora nos indicadores de saúde e educação no país, em especial na Bahia.

“Hoje, há uma pesquisa que demonstra, publicada no jornal, que nós temos melhorado desde o ano passado os indicadores de saúde e educação. E é com esse trabalho integrado que demos uma amostra disso também no sábado, parabenizando novamente a Bahia por tudo que foi feito e a todo o Brasil no dia D de combate à dengue”, completou.