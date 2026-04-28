Mutirão para emissão de carteira do autista ocorre na Estação da Lapa

Siga o A TARDE no Google

Um mutirão para emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Espectro Autista (CIPTEA) será realizado na Estação da Lapa. A ação acontece nesta terça, 28, e quarta-feira, 29, das 8h às 16h.

No local, o documento é emitido na hora. Além disso, há orientações sobre o TEA, ajudando a esclarecer dúvidas e informar famílias.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A ação faz parte da campanha do Abril Azul e está sendo realizada pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, por meio da Sudef, em parceria com a concessionária do metrô.

Sobre o documento

O documento garante atendimento prioritário e ajuda no acesso a serviços de saúde e assistência, diminuindo a burocracia no dia a dia.

A CIPTEA é emitida de forma online, através do site da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (ww.sjdh.ba.gov.br). O acesso ao documento é democrático, podendo ser acessado a qualquer momento, de qualquer lugar, e disponível para todo o Estado.

A carteira é emitida também em ações itinerantes da SJDH, a exemplo das Caravanas de Direitos Humanos realizadas nos territórios de identidade do Estado da Bahia.