Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Mutirão para emissão de carteira do autista ocorre na Estação da Lapa

A ação segue no local até quarta-feira

Luiza Nascimento
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Emissão da CIPTEA
Emissão da CIPTEA - Foto: Cleomário Alves - Ascom/SJDH

Um mutirão para emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Espectro Autista (CIPTEA) será realizado na Estação da Lapa. A ação acontece nesta terça, 28, e quarta-feira, 29, das 8h às 16h.

No local, o documento é emitido na hora. Além disso, há orientações sobre o TEA, ajudando a esclarecer dúvidas e informar famílias.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A ação faz parte da campanha do Abril Azul e está sendo realizada pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, por meio da Sudef, em parceria com a concessionária do metrô.

Leia Também:

Epidemia silenciosa: os riscos psicológicos e financeiros do avanço das apostas no Brasil
Princípio de incêndio atinge Hospital Geral de Vitória da Conquista
Nova tecnologia promete acabar com uso de papel higiênico

Sobre o documento

O documento garante atendimento prioritário e ajuda no acesso a serviços de saúde e assistência, diminuindo a burocracia no dia a dia.

A CIPTEA é emitida de forma online, através do site da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (ww.sjdh.ba.gov.br). O acesso ao documento é democrático, podendo ser acessado a qualquer momento, de qualquer lugar, e disponível para todo o Estado.

A carteira é emitida também em ações itinerantes da SJDH, a exemplo das Caravanas de Direitos Humanos realizadas nos territórios de identidade do Estado da Bahia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

autista CIPTEA Estação da Lapa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Emissão da CIPTEA
Play

Jovem tetraplégico mexe os braços após tratamento revolucionário

Emissão da CIPTEA
Play

Vídeo: centenas de peixes são encontrados mortos no Dique do Tororó

Emissão da CIPTEA
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Emissão da CIPTEA
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

x