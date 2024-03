Nova vacina contra covid-19 é aprovada pela Anvisa | A TARDE

Mais uma vacina contra covid-19 foi aprovada no Brasil. O imunizante, recomendado para adultos, crianças e bebês a partir de seis meses, será ministrado em apenas duas doses - o que pode ampliar a cobertura vacinal no país, que está enfrentando aumento de casos nos últimos meses.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu o registro à Adium do Brasil, representando a Moderna, empresa de biotecnologia pioneira em terapias e vacinas de RNA mensageiro (mRNA), que produziu uma vacina atualizada com a proteína Spike codificada para a sublinhagem XBB.1.5 do SARS-CoV-2.

A plataforma mRNA presente no imunizante, e base de estudo da Moderna há mais de 10 anos, permite rápida atualização, assim acompanhando as mutações do SARS-CoV-2 e ainda possui potencial de aplicação para diversas finalidades, como terapias oncológicas e outras doenças infecciosas.

“As vacinas contra covid-19 têm se mostrado eficientes na redução do risco de hospitalizações e mortes, e são vitais para garantir proteção aos grupos de risco, como pessoas idosas e imunossuprimidos”, destaca Glaucia Vespa, diretora médica regional para vacinas na América Latina da Adium, em parceria com a Moderna.

Após a aprovação da vacina, o próximo passo será a definição do preço pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), para que o imunizante possa ser disponibilizado ao mercado nacional.