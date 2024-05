OMS: 750 milhões de pessoas sofrem de alguma doença da tireoide | A TARDE

O dia 25 de maio é marcado pela celebração do Dia Internacional da Tireoide, uma data para conscientizar a população sobre a necessidade de realizar os exames preventivos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 750 milhões de pessoas sofrem de doenças tireoidianas, com cerca de 60% da população, desconhecendo essa condição.



O diagnóstico dos distúrbios na glândula é realizado através de exame clínico, sangue e a depender do caso, exames complementares de imagem.



A tireoide é uma glândula localizada na parte anterior do pescoço, que produz os hormônios T3 (triiodotironina) e T4 (tiroxina), sendo responsável pelo bom funcionamento do metabolismo corporal e de órgãos vitais, como coração, cérebro, fígado e os rins.

“É preciso realizar o check up regularmente. É isso que vai fazer com que qualquer doença seja descoberta no início, que a gente intervenha de forma rápida e possamos ter um controle melhor. Geralmente, são doenças benigmas que não tem muitas consequências se tratadas adequadamente”, alerta Marla Cruz, endocrinologista do laboratório Leme, que pertence à Dasa, rede de saúde integrada.



Quando a glândula apresenta algum problema no funcionamento, podem aparecer doenças como hipotireoidismo, hipertireoidismo, o aumento do volume da glândula (bócio) e até o câncer.

