Para fomentar saúde dos olhos, deputado propõe dia do optometrista | A TARDE

Com o intuito de promover maior cuidado da população com a saúde dos olhos, o deputado federal Márcio Marinho (Republicanos-BA) protocolou na Câmara o Projeto de Lei 689/2024, que propõe que 6 de março se torne o Dia Nacional do Optometrista.



"É essencial reconhecer a importância da optometria e sua atuação, que realiza assistência visual e ocular de qualidade e universal à população", justificou.

Diferentemente do oftalmologista, que tem formação em medicina, o optometrista não pode prescrever remédios, embora também atenda casos na saúde ocular primária.

O profissional da optometria foca na análise refrativa dos olhos, identificando necessidade de correções com óculos, lentes e terapia visual, entre outros, e auxilia na identificação de doenças. Se for identificado glaucoma em paciente, por exemplo, o passo seguinte é o encaminhamento para um oftalmologista.