Pesquisa aponta que "defeito" genético pode causa obesidade; entenda

Cópias defeituosas do gene provoca uma redução na função da tireoide - Foto: Reprodução | Freepik

Uma pesquisa aponta que ser obeso não é apenas uma questão da alimentação desbalanceada. Segundo os pesquisadores, a doença pode estar ligada ao código genético.

“As causas da obesidade são muito complexas e, na maioria dos casos, resultam da combinação de muitos fatores. Neste estudo, no entanto, encontramos um gatilho genético claro para a obesidade”, diz o autor principal do estudo, Dr. Mattia Frontini, bolsista sênior da British Heart Foundation e professor associado em biologia celular na Universidade de Exeter, no Reino Unido.

O estudo, publicado na quinta-feira (20) na revista Med, faz uma comparação de dados de pessoas com duas cópias defeituosas de um gene específico (SMIM1) com aqueles que não tinham as duas cópias defeituosas.

Para o sexo feminino, o ganho de peso é de 4,6 quilos a mais, e homens com a variante pesavam 2,4 quilos a mais, aponta o estudo. As informações são da CNN.

As cópias defeituosas do gene provoca uma redução na função da tireoide e uma diminuição no gasto de energia, diz Frontini, “o que significa que, dado o mesmo consumo de alimentos, menos energia é usada e esse excesso é armazenado como gordura.”

Condição genética rara

Essa descoberta genética em particular não se aplica a uma grande população de pessoas com obesidade — apenas cerca de 1 em 5 mil pessoas possuem essa composição genética, segundo Frontini.

A disfunção na tireoide é comum, afetando quase 2% da população no Reino Unido, afirma Frontini, e é tratada regularmente com uma medicação relativamente barata, acrescenta o especialista.

O próximo passo na pesquisa é descobrir se pessoas com a mutação SMIM1 se qualificam para tratar sua tireoide com medicação, diz.