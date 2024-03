Pontos de vacinação contra dengue e gripe são ampliados em Salvador | A TARDE

Entre dengue e gripe, soteropolitanos têm oferta de vacinas em diferentes pontos da cidade. Mas é preciso ficar atento onde cada imunizante está disponível, qual o público-alvo da campanha e os documentos necessários para receber a aplicação da dose.

Ontem foi o primeiro dia da ampliação das salas de vacinação contra dengue e influenza (gripe) em Salvador. Agora, 108 postos disponibilizam o imunizante contra a dengue para crianças e pré-adolescentes de 10 a 14 anos, nos doze distritos sanitários. Contra a influenza, subiu de 50 para 161 o número de salas de vacina, além do drive thru no 5º Centro, e mais 3 pontos de vacinação externos, nos shopping Salvador, Bela Vista e Paralela.

Para receber a aplicação de vacina da dengue é preciso apresentar documento de identificação com foto, cartão SUS de Salvador e caderneta de vacinação. Além disso, a aplicação só é feita na presença dos pais ou responsável legal.

A vacina contra a gripe neste momento é destinada aos grupos prioritários, que necessitam de diferentes documentos. Entre esses grupos estão gestantes, que devem informar seu estado de gravidez; puérperas – até 45 dias após o parto –, que precisam apresentar documento que comprove o puerpério; idosos com 60 anos ou mais devem levar documento que comprove a idade; e crianças de seis meses a menores de seis anos, que precisam de documento de identificação para comprovar a idade.

Outros grupos prioritários são trabalhadores da saúde, professores do ensino básico e superior, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso e trabalhadores portuários.

Para estes públicos é necessário apresentação de documento que comprove atuação da profissão ou função, como, por exemplo, contracheque, contrato do serviço, carteira de trabalho ou declaração emitida pelo empregador.

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais elencadas pelo Ministério da Saúde deverão comprovar a comorbidade através de relatório médico ou prescrição médica ou resultado de exames. Já as pessoas com deficiência permanente terão considerada sua deficiência autodeclarada no momento da vacinação.

Balanço

Foram aplicadas 26.986 doses de vacina contra a dengue até às 16 horas de ontem, de acordo com a SMS. Além disso, foram contabilizados 523 casos confirmados da doença até o último dia 7 de março em Salvador. O número representa uma redução de 24,7% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram confirmados 695 casos. Para influenza foram aplicadas 13.217 doses do imunizante até ontem.

Em toda a Bahia são 175 municípios em estado de epidemia de dengue. Outros 67 estão em risco e 18 em alerta, conforme dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep) da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab).

São 45.386 casos prováveis da doença até o dia 9 de março de 2024, com alta de 307,7% em comparação ao mesmo período do ano anterior no estado. Ao todo, 12 óbitos por dengue foram confirmados pela Câmara Técnica Estadual de Análise de Óbito da Sesab nas cidades de Vitória da Conquista (3), Jacaraci (4), Piripá (1), Irecê (1), Feira de Santana (1), Barra do Choça (1) e Ibiassucê (1).

Em mais uma ação para conter o avanço do Aedes aegypti, vetor de transmissão da Dengue, Zika e Chikungunya, o governo da Bahia, através da Sesab, deu início ontem à Semana de Mobilização e Combate ao Mosquito Aedes aegypti, com o objetivo de intensificar as ações de sensibilização e mobilização para a prevenção. A campanha dura até sexta, 15 de março.