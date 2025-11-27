Menu
SAÚDE
PREOCUPANTE

Praga perigosa faz Brasil destruir mais de uma tonelada de cerejas

Carga foi apreendida em aeroporto e depois destruída

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

27/11/2025 - 8:02 h
Carga foi apreendida em aeroporto e depois destruída
Carga foi apreendida em aeroporto e depois destruída

Após a equipe do Sistema Internacional de Vigilância Agropecuária (Vigiagro) identificar a presença de uma praga quarentenária, uma carga de cerejas frescas importadas do Chile foi apreendida e destruída no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

Os técnicos do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) encontraram, durante a inspeção de rotina, o ácaro-vermelho-chileno, organismo que não existe no Brasil e representa risco à produção agrícola nacional. Por isso, toda a remessa foi destruída para impedir a entrada da praga no país. A carga contaminada somava 1.120 quilos de cerejas frescas.

Após a confirmação da presença do ácaro, as frutas foram imediatamente retiradas e encaminhadas para destruição, seguindo os protocolos de segurança fitossanitária. O Brevipalpus chilensis é encontrado somente no Chile e na Argentina e costuma atacar frutas como uva, limão, kiwi, caqui e laranja.

Qual o risco de comer a fruta contaminada?

O principal cuidado para quem consome cerejas é verificar a procedência da fruta. Segundo o MAPA, porém, não há motivo para alarde. Produtos frescos importados passam por fiscalização rigorosa e seguem padrões internacionais de segurança antes de entrar no mercado brasileiro.

Além disso, o Ministério da Agricultura também reforçou que todos os lotes contaminados foram destruídos, tornando impossível que as frutas apreendidas cheguem ao consumidor.

O controle é feito em conjunto com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que atua para garantir que alimentos comercializados no país estejam seguros.

x