Prevenção contra a obesidade é debatida na Rádio A TARDE FM

- Foto: Divulgação / Agência A TARDE

Dr. Fábio Rogério Trujilho, Vice-Presidente da Associação Brasileira de Estudos para Obesidade e Síndrome Metabólica (ABESO) e médico do Hospital da Obesidade, participou do programa "Papo Reto com Ildázio Jr." nesta quinta-feira, 22.

Durante a conversa, ele abordou a importância da prevenção e conscientização contra a obesidade, enfatizando o impacto de hábitos modernos, como o uso de celulares durante as refeições.

Dr. Trujilho destacou que, embora a tecnologia seja uma ferramenta valiosa em muitos aspectos da vida, é fundamental valorizar o momento de se alimentar.

"Não vamos demonizar a tecnologia, vamos valorizar o momento com a comida", afirmou. Ele ressaltou que a prática de comer com atenção plena não só melhora a experiência gastronômica, mas também contribui para uma melhor digestão e controle do peso, fatores essenciais na luta contra a obesidade.