Procedimentos do Hospital Roberto Santos serão transmitidos ao vivo

Médicos realizando procedimentos no Hospital Geral Roberto Santos - Foto: Divulgação/Ascom HGRS

O Centro de Hemorragia Digestiva (CHD) do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) se tornará, nesta sexta-feira,22, um importante ponto de conexão para os participantes da XXIII Semana Brasileira do Aparelho Digestivo (Sbad), que acontece no Centro de Convenções de Salvador.

Com mais de 25 procedimentos programados para serem realizados no CHD, a transmissão em tempo real permitirá que os participantes acompanhem de perto as práticas e técnicas inovadoras no tratamento de doenças do aparelho digestivo e do intestino.

Para a diretora geral do HGRS, Lucrécia Savernini, a escolha do CHD para essa transmissão ressalta sua relevância e excelência no atendimento a essas condições, promovendo a atualização e o compartilhamento de conhecimento entre profissionais da área.



Ela ainda acrescenta que a iniciativa “é uma grande oportunidade para enriquecer o aprendizado e aprimorar as habilidades dos envolvidos no evento, fortalecendo a troca de experiências e conhecimentos em prol da saúde digestiva”, disse a médica.

O coordenador do CHD, Marcos Clarêncio, explicou que os procedimentos serão realizados por especialistas de diversos estados do país, provenientes de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Santa Catarina e até do exterior, a exemplo de profissionais vindos da América do Norte, América Latina e Europa.

Para o especialista, a escolha do CHD para ter uma participação tão efetiva na SBAD, demonstra a relevância do serviço, que atende pacientes dos 417 municípios baianos e, só este ano, já realizou mais de 20 mil procedimentos entre exames de endoscopia digestiva alta, colonoscopia, CPRE, dentre outros.