Psiquiatra representará clínica de Salvador em congresso internacional

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A médica psiquiatra Fabiana Nery representará a Clínica Holiste, de Salvador, no I Congresso Internacional Einstein de Psiquiatria, Saúde Mental e Bem-estar, que será realizado em São Paulo entre os dias 16 e 18 de abril de 2026. No evento, a especialista apresentará uma abordagem alternativa sobre a internação de pacientes psiquiátricos.

A palestra da brasileira acontece no dia 17 de abril, segundo dia do Congresso, a partir das 13h, com o tema “Internação Psiquiátrica: fim da linha ou início da solução? A revolução silenciosa do cuidado personalizado”.

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Entenda o tema

A proposta da apresentação da Clínica Holiste, referência em psiquiatria no Brasil, é discutir a transformação do modelo de internação, que deixou de ser visto como isolamento definitivo para se tornar uma estratégia pontual de estabilização clínica e reintegração social.

Em meio aos conceitos da Medicina Personalizada, a Holiste apresenta sua experiência com o Plano Terapêutico Individual (PTI), metodologia que leva em consideração as necessidades específicas de cada paciente durante a internação.

Evento internacional

O evento contará com a presença de especialistas do Brasil e do exterior em um formato híbrido, com debates sobre diagnóstico, tratamento e bem-estar em saúde mental. A iniciativa busca estimular a troca de experiências e o desenvolvimento de soluções inovadoras para os desafios contemporâneos da área.

Além de Fabiana Nery, outros profissionais da Clínica Holiste também devem participar do congresso, incluindo lideranças médicas, equipes de enfermagem e coordenadores de programas assistenciais, reforçando a atuação multidisciplinar da instituição.

Veja os especialistas da Clínica Holiste que estarão no Congresso: