Risco de gripe aviária após primeira morte humana nos EUA é baixo

Paciente do estado da Louisiana morreu menos de um mês após ser hospitalizado com gripe aviária - Foto: © Wikimedia | Cláudio Dias Timm

Após a primeira morte humana por gripe aviária ser confirmada na segunda-feira, 6, o risco da doença para a população geral continua baixo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

“Estamos preocupados, é claro, mas analisamos o risco para a população em geral e ele ainda permanece baixo”, disse a porta-voz da OMS, Margaret Harris, durante coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 7.

Margaret destacou que as autoridades federais dos EUA estão comprometidas com a vigilância do vírus. Por isso, não há motivo para preocupações adicionais pela população em geral.

O paciente, que não teve o nome informado, tinha mais de 65 anos e condições médicas subjacentes, o que o colocava em maior risco de doença grave. Ele havia sido hospitalizado em 18 de dezembro com problemas respiratórios, após ser infectado pelo vírus H5N1.

Autoridades dos EUA também consideram que a gripe aviária representa risco “baixo” à saúde pública. Nenhum caso de transmissão entre humanos foi detectado até o momento.