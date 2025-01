"Não daremos visibilidade", diz Jerônimo sobre sinais de facções na Bahia

Governador afirmou que algumas medidas de reforço para prender os suspeitos estão sendo feitas - Foto: (Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde)

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) se pronunciou sobre a relação entre o uso de gestos com facções criminosas atuantes no território baiano, na manhã desta terça-feira, 7, em coletiva de imprensa no evento de entrega de novas viaturas para as forças de segurança da Bahia e da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Questionado se haverá alguma divulgação institucional educativa para alertar e orientar as pessoas, em especial os turistas, Jerônimo Rodrigues disse que esse tipo de medida pode na verdade fortalecer as organizações criminosas.

Leia também:

>> Jerônimo confirma reajuste da passagem do Metrô de Salvador

>> Colégio da Polícia Militar abre inscrições para 2025; veja detalhes

“Essa divulgação fortalece essas corporações criminosas, então nós não daremos visibilidade nem qualquer tipo de oportunidade para que eles possam fazer marketing em cima da intervenção policial”, reforçou o governador.

Em combate aos casos de violência decorrente do uso de sinais, o governador afirmou que algumas medidas de reforço para prender os suspeitos já estão sendo tomadas. “O que nós damos é reforço da polícia, câmeras agora, nesse momento para prendê-los de forma rigorosa e entregar à justiça”, concluiu Jerônimo Rodrigues.