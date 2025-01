Jerônimo anuncia trocas na direção dos presídios de Eunápolis e Jequié

Jerônimo Rodrigues citou a onda de violência em Jequié - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O Governador Jerônimo Rodrigues, na manhã desta terça-feira, 7, afirmou que exonerações e trocas estão sendo realizadas na direção do Conjunto Penal de Jequié e no de Eunápolis, com o objetivo objetivo de enfraquecer possíveis conexões entre os detentos e as atividades criminosas.

“Hoje, no Diário Oficial, foi publicada uma nova equipe para conduzir os trabalhos no presídio de Jequié, assim como no de Eunápolis”, declarou Jerônimo. A decidão ocorre após as fugas de 16 detentos na unidade prisional de Eunápolis e os oito homicídios ocorridos em Jequié no último final de semana.

Em relação ao combate ao crime dentro dos presídios, o governador citou o uso de inteligência como um aliado no processo para identificar os suspeitos envolvidos nos homicídios em Jequié.

“A inteligência está funcionando para tentar identificar quem são os culpados e entregar justiça. Nós não vamos dar trégua. Assim como dentro dos presídios, também há um serviço de inteligência sob a responsabilidade das forças policiais para transferir aqueles presos que representam mais riscos para a comunidade prisional ou até mesmo para a comunidade externa, como é o caso de Jequié, onde, de vez em quando, vemos intervenções dentro dos presídios”, afirmou o governador.

Jerônimo também destacou medidas para restringir a comunicação entre internos e suspeitos fora da unidade. “Assim como estamos entregando hoje equipamentos para fortalecer o sistema de inteligência, também estamos aguardando equipamentos para garantir que, dentro dos presídios, haja tecnologia para frear o uso de dispositivos como celulares”, completou Jerônimo.