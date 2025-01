Colégio da Polícia Militar abre inscrições para 2025; veja detalhes

Unidade da Ribeira do CPM - Foto: Reprodução | Google Street View

As inscrições para o processo seletivo do Colégio da Polícia Militar (CPM) e da Creche Nossa Senhora das Graças/CMEI para o ano letivo de 2025 estarão abertas entre 10h desta quarta-feira, 8, e 17h de domingo, 12. O edital foi publicado nesta terça-feira, 7, no Diário Oficial do Estado da Bahia (DOE).

Os interessados devem realizar as inscrições pelos sites da Polícia Militar da Bahia ou da Secretaria Estadual de Educação. Serão disponibilizadas 3.141 vagas nas 16 unidades do CPM em todo o estado, distribuídas entre 2.472 para o Ensino Fundamental e 619 para o Ensino Médio. Além disso, 50 vagas estarão disponíveis para a Creche Nossa Senhora das Graças/CMEI.

Distribuição de vagas

Na capital baiana, 70% das vagas são destinadas aos filhos de militares estaduais (policiais e bombeiros) e servidores públicos civis da PM e do Corpo de Bombeiros, enquanto 30% são reservadas para o público externo.

Já nas unidades do interior, a distribuição será igualmente dividida, com 50% para filhos de militares estaduais e servidores públicos civis e 50% para o público externo.

Sorteio eletrônico

O sorteio das vagas será realizado às 10h do dia 17 de janeiro, pela primeira vez no Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP), localizado na Vila Militar do Bonfim, em Salvador.

O processo contará com a presença de pais ou responsáveis dos candidatos inscritos, além de representantes de diversas instituições públicas e associações de classe, para garantir a transparência.

Matrícula dos selecionados

Os alunos contemplados no sorteio poderão efetuar a matrícula entre os dias 20 e 23 de janeiro, das 8h às 12h e das 13h às 17h, em suas respectivas unidades de ensino.

O processo seletivo é uma oportunidade aguardada por muitas famílias, dada a reconhecida qualidade educacional das unidades do CPM e do CMEI.