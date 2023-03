Saiba como reduzir os riscos de desenvolver câncer de intestino

Um aumento no número de casos de câncer de intestino deve ser registrado no Brasil ainda este ano. De acordo com uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer (INCA), 45.630 novos casos de câncer colorretal são estimados no país e, apenas na Bahia, a previsão é de que 1.940 novos casos da doença sejam notificados.

O câncer colorretal, ou câncer de intestino, abrange os tumores que acometem a parte do intestino grosso, chamada cólon, e sua porção final, o reto. 90% dos casos da doença se originam a partir de pólipos (lesões benignas que se desenvolvem na parede interna do órgão, especialmente a partir dos 50 anos). Se diagnosticado precocemente, a chance de cura pode ser superior a 90%.

O tumor está entre os de maior incidência entre homens e mulheres, representando 6,5% do total de neoplasias, atrás apenas do câncer de pele não melanoma (31,3% do total de casos), mama feminina (10,5%) e próstata (10,2%). Segundo relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS), o consumo excessivo de carnes vermelhas, gorduras, embutidos, processados e refinados, como salsicha, linguiça, bacon e presunto, aumentam o risco de câncer do intestino.

Alterações no hábito intestinal (diarreia ou constipação), sangue nas fezes, fraqueza, perda de peso sem causa aparente, desconforto ou dor abdominal são alguns dos sintomas que podem estar associados à doença. Adoção de uma alimentação “in natura” e rica em fibras, prática de atividade física e exames de rastreamento a partir dos 50 anos são medidas fundamentais no combate a esse tipo de câncer.

Confira algumas medidas que podem reduzir o risco de desenvolvimento da doença:

- Manter-se no peso adequado

- Evitar o consumo de alimentos processados

- Limitar o consumo de carne vermelha a 2-3 vezes por semana

- Fazer atividade física regularmente, ao menos 4 a 5 vezes por semana

- Ter uma alimentação saudável e rica em alimentos “in natura”, como frutas, verduras, legumes e grãos.

- Não fumar

- Evitar o consumo de bebidas alcoólicas