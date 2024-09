Saiba qual é a principal causa de surto de diarreia aguda em Goiás

- Foto: Unicef / Alzekri / ONU News - Imagem Ilustrativa

Em Goiás, 74 municípios estão com surtos ativos da Doença Diarreica Aguda (DDA). No total, mais de 12 mil (12.205) casos foram notificados nas cidades monitoradas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), até o momento.

No ano de 2024, Goiás notificou 160.417 casos isolados em todos os municípios, por meio das unidades sentinela. Segundo o monitoramento de doenças da pasta estadual, é esperado o aumento de casos nos meses de agosto e setembro.

Segundo a SES-GO, as causas estão sendo investigadas nos diversos municípios, com testes em andamento, e as principais são rotavírus-norovírus, de forma geral, em vários municípios, e contaminação da água de poços particulares, principalmente no município de Campos Belos, com presença da bactéria Escherichia coli (E. coli).

O Laboratório de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) recebeu, de julho a agosto, amostras de 32 pontos de coleta de 11 municípios. Dessas amostras, 32 laudos já foram liberados.

O Lacen aguarda o envio de amostras de mais 18 pontos de coleta de municípios. As amostras positivas são encaminhadas para o Laboratório Nacional de Referência, para exames complementares. Até o momento, apenas três amostras provenientes de solução alternativa de coleta de água foram positivas para a bactéria E. coli, todas do município de Campos Belos e as medidas de controle sanitário foram tomadas, ainda segundo a pasta da saúde.

Prevenção da diarreia aguda

A DDA é uma doença que pode ser prevenida e controlada com medidas simples de higiene, saneamento básico e uso de máscara, e ainda:

• Lavar as mãos com frequência, principalmente antes das refeições e após usar o banheiro.

• Consumir água tratada e alimentos bem cozidos.

• Manter os alimentos em locais adequados e protegidos de insetos.

• Buscar atendimento médico em caso de sintomas como diarreia, vômitos, febre e dor abdominal.