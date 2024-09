Cria do Vitória é diagnosticado com celulite facial; conheça a doença

David Corrêa enquanto atuava no Vitória - Foto: Divulgação | EC Vitória

O Vasco da Gama anunciou nesta segunda-feira, 26, que o atacante David Corrêa, revelado nas divisões de base do Vitória, foi afastado do elenco. O jogador foi diagnosticado com celulite facial infecciosa, doença causada por uma bactéria, nas células de gordura do rosto.

David foi internado para iniciar o tratamento do problema e não há previsão para retorno aos gramados. A infecção, que não é nada comum no futebol, é fácil de ser tratada, mas pode oferecer risco à vida, caso não seja diagnosticada rapidamente.

O quadro, que pode surgir nos olhos, queixo, nariz ou lábios, causa sintomas como vermelhidão, inchaço, calor e dor no local, além de febre e mal-estar. Além disso, a celulite infecciosa é diferente da celulite comum, que geralmente aparece nas coxas e nádegas.

Como surge a celulite infecciosa?

A celulite infecciosa pode ser provocada por diversas bactérias. As mais comuns são a Staphylococcus aureus e a Streptococcus, que podem entrar na pele através de pequenos ferimentos, lesões, micoses e picadas de inseto, por exemplo.

Como é feito o diagnóstico da celulite infecciosa?

O diagnóstico da celulite infecciosa é feito com base no exame físico e nos sintomas do paciente. O médico também pode solicitar exames de sangue e de imagem para confirmar o diagnóstico.

Qual o tratamento para a celulite infecciosa?

O tratamento da celulite infecciosa geralmente envolve antibióticos para combater a infecção. Em casos mais graves, a hospitalização pode ser necessária para administração intravenosa de medicamentos. Além disso, é fundamental manter a área afetada limpa e elevada para reduzir o inchaço.

Como evitar a celulite infecciosa?

Para se prevenir da celulite infecciosa, é importante sempre manter limpas as feridas, picadas e qualquer outra lesão de pele e nunca tocar em lesões com as mãos sujas. Manter a higiene pessoal é fundamental para reduzir os riscos de desenvolver essa condição.