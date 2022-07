Saúde confirma primeira morte por varíola dos macacos no Brasil

O Ministério da Saúde confirmou, nesta sexta-feira, 29, a primeira morte por varíola dos macacos no Brasil. O óbito foi registrado ontem na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. na quinta. De acordo com a pasta, o paciente era um homem com baixa imunidade.

O último boletim divulgado pelo órgão nacional mostra que o Brasil registrou até agora 1.066 casos da doença, em 16 estados. São Paulo tem a maior quantidade, com 823. A Bahia tem cinco casos confirmados.

A pasta começou a tratar a varíola dos macacos como “surto” após o Brasil ultrapassar a marca de 1 mil casos da doença. Em um texto divulgado nesta quinta-feira 28, o Ministério da Saúde anunciou a ativação de um Centro de Operações de Emergência (COE) com o objetivo de acompanhar o comportamento da enfermidade no país.