Setembro em Flor: a luta essencial contra cânceres ginecológicos

Na Bahia, a projeção é de alarmantes 1.160 novos diagnósticos somente de câncer de colo de útero - Foto: Imagem criada com ajuda de IA

Os números divulgados pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) são um chamado à atenção: mais de 17 mil desses casos são de câncer de colo de útero, colocando-o como o terceiro câncer mais incidente entre as mulheres no Brasil e o sexto tipo mais frequente de câncer no país.

Na Bahia, a projeção é de alarmantes 1.160 novos diagnósticos somente de câncer de colo de útero.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

...a informação é o primeiro passo para a prevenção... Marcella Salvadori - Oncologista

Outro dado importante é que mais de 90% dos cânceres ginecológicos estão diretamente ligados ao Papilomavírus Humano (HPV). É neste ponto que a campanha "Setembro em Flor" intensifica sua mensagem, destacando a tríade fundamental da prevenção:

Exames preventivos

O tradicional exame de Papanicolau, um aliado de longa data na detecção precoce de alterações celulares, continua sendo vital. Contudo, o futuro já chegou com o novo teste molecular, que gradativamente substituirá o Papanicolau, oferecendo ainda mais precisão no rastreamento.

Vacinação gratuita contra HPV em Salvador

O quê : Campanha de vacinação gratuita contra o HPV (imunizante quadrivalente). Promido pela Clínica AMO, Prefeitura de Salvador e Grupo EVA.

: Campanha de vacinação gratuita contra o HPV (imunizante quadrivalente). Promido pela Clínica AMO, Prefeitura de Salvador e Grupo EVA. Por quê: Incentivar a prevenção do câncer de colo de útero e outros tumores ginecológicos, parte da campanha "Setembro em Flor".

Datas e Locais

19 de setembro (Sexta-feira): Das 9h às 12h, na AMO Barra Saúde da Mulher (Rua Marquês de Caravelas, 355, Barra).

26 de setembro (Sexta-feira): Das 13h às 17h, na AMO Medicina Diagnóstica (Praça Colombo, 4, Rio Vermelho).

Público-alvo

Meninos e meninas de 9 a 14 anos.

Jovens entre 15 e 19 anos que não se vacinaram.

Pacientes imunossuprimidos (oncológicos, transplantados de medula óssea e órgãos sólidos) entre 9 e 45 anos.

Diagnóstico precoce

A chave para o sucesso no tratamento de qualquer câncer é a detecção em estágios iniciais. Quando identificado cedo, as chances de cura e a eficácia dos tratamentos aumentam exponencialmente, muitas vezes com terapias menos invasivas e com melhores resultados.

Para a oncologista Marcella Salvadori, da Clínica AMO, que disse em entrevista ao PORTAL A TARDE, a importância da prevenção é inegável.

Unidade da Barra, rua Marquês de Caravelas, 355 | Foto: Divulgação

“Acreditamos que a informação é o primeiro passo para a prevenção. Campanhas como o Setembro em Flor são essenciais para reforçar a necessidade do autocuidado e da realização periódica dos exames”, pontua Salvadori.

A AMO, segundo a oncologista, dispõe de uma equipe multidisciplinar dedicada a oferecer o melhor suporte. “Desde a prevenção, diagnóstico precoce até o tratamento dos casos avançados, garantindo um acompanhamento humanizado e eficaz para cada paciente", afirma.



O que o SUS oferece

Ações de Prevenção e Detecção: O SUS investe na prevenção, com destaque para a detecção precoce do câncer de colo do útero através de novas tecnologias e exames como o teste de DNA-HPV.

Tratamento Integral: O tratamento é totalmente gratuito e inclui consultas, exames, e o fornecimento de medicamentos oncológicos.

Modalidades: O tratamento pode envolver cirurgia, quimioterapia, radioterapia (incluindo braquiterapia), e hormonioterapia, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde.

Cuidado Descentralizado: O tratamento oncológico é feito em unidades especializadas, os centros de referência, distribuídos em todo o território nacional.

Lei de Direito ao Tratamento

A lei assegura o início do tratamento em no máximo 60 dias após o diagnóstico.

Como se informar em Salvador:

Em Salvador, o CICAN é um centro de referência para prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer. Para mais informações, pode ser contactado pelo telefone (71) 3116-5555.

Conecte SUS

Esta plataforma permite cadastrar o Cartão Nacional de Saúde (CNS) e agendar consultas, facilitando o acesso aos serviços de saúde.