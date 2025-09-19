NO BRASIL
Setembro em Flor: a luta essencial contra cânceres ginecológicos
Cada ano, cerca de 30 mil mulheres brasileiras são diagnosticadas com cânceres ginecológicos
Por Jair Mendonça Jr
Os números divulgados pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) são um chamado à atenção: mais de 17 mil desses casos são de câncer de colo de útero, colocando-o como o terceiro câncer mais incidente entre as mulheres no Brasil e o sexto tipo mais frequente de câncer no país.
Na Bahia, a projeção é de alarmantes 1.160 novos diagnósticos somente de câncer de colo de útero.
...a informação é o primeiro passo para a prevenção...
Outro dado importante é que mais de 90% dos cânceres ginecológicos estão diretamente ligados ao Papilomavírus Humano (HPV). É neste ponto que a campanha "Setembro em Flor" intensifica sua mensagem, destacando a tríade fundamental da prevenção:
Exames preventivos
O tradicional exame de Papanicolau, um aliado de longa data na detecção precoce de alterações celulares, continua sendo vital. Contudo, o futuro já chegou com o novo teste molecular, que gradativamente substituirá o Papanicolau, oferecendo ainda mais precisão no rastreamento.
Vacinação gratuita contra HPV em Salvador
- O quê: Campanha de vacinação gratuita contra o HPV (imunizante quadrivalente). Promido pela Clínica AMO, Prefeitura de Salvador e Grupo EVA.
- Por quê: Incentivar a prevenção do câncer de colo de útero e outros tumores ginecológicos, parte da campanha "Setembro em Flor".
Datas e Locais
- 19 de setembro (Sexta-feira): Das 9h às 12h, na AMO Barra Saúde da Mulher (Rua Marquês de Caravelas, 355, Barra).
- 26 de setembro (Sexta-feira): Das 13h às 17h, na AMO Medicina Diagnóstica (Praça Colombo, 4, Rio Vermelho).
Público-alvo
- Meninos e meninas de 9 a 14 anos.
- Jovens entre 15 e 19 anos que não se vacinaram.
- Pacientes imunossuprimidos (oncológicos, transplantados de medula óssea e órgãos sólidos) entre 9 e 45 anos.
Diagnóstico precoce
A chave para o sucesso no tratamento de qualquer câncer é a detecção em estágios iniciais. Quando identificado cedo, as chances de cura e a eficácia dos tratamentos aumentam exponencialmente, muitas vezes com terapias menos invasivas e com melhores resultados.
Para a oncologista Marcella Salvadori, da Clínica AMO, que disse em entrevista ao PORTAL A TARDE, a importância da prevenção é inegável.
“Acreditamos que a informação é o primeiro passo para a prevenção. Campanhas como o Setembro em Flor são essenciais para reforçar a necessidade do autocuidado e da realização periódica dos exames”, pontua Salvadori.
A AMO, segundo a oncologista, dispõe de uma equipe multidisciplinar dedicada a oferecer o melhor suporte. “Desde a prevenção, diagnóstico precoce até o tratamento dos casos avançados, garantindo um acompanhamento humanizado e eficaz para cada paciente", afirma.
O que o SUS oferece
- Ações de Prevenção e Detecção: O SUS investe na prevenção, com destaque para a detecção precoce do câncer de colo do útero através de novas tecnologias e exames como o teste de DNA-HPV.
- Tratamento Integral: O tratamento é totalmente gratuito e inclui consultas, exames, e o fornecimento de medicamentos oncológicos.
- Modalidades: O tratamento pode envolver cirurgia, quimioterapia, radioterapia (incluindo braquiterapia), e hormonioterapia, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde.
- Cuidado Descentralizado: O tratamento oncológico é feito em unidades especializadas, os centros de referência, distribuídos em todo o território nacional.
Lei de Direito ao Tratamento
A lei assegura o início do tratamento em no máximo 60 dias após o diagnóstico.
Como se informar em Salvador:
Em Salvador, o CICAN é um centro de referência para prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer. Para mais informações, pode ser contactado pelo telefone (71) 3116-5555.
Conecte SUS
Esta plataforma permite cadastrar o Cartão Nacional de Saúde (CNS) e agendar consultas, facilitando o acesso aos serviços de saúde.
