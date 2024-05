SMS alerta sobre cuidados para evitar virose em Salvador | A TARDE

O Norovírus é transmitido principalmente via oral-fecal, seja através da ingestão de água e alimentos contaminados ou pelo contato direto com pessoas infectadas. Essa infecção pode causar quadros de gastroenterite, manifestados por sintomas como diarreia, vômitos e febre alta. Normalmente, o vírus tem uma incidência sazonal, sendo mais comum nos meses de abril e maio, durante o outono/inverno.

A Secretaria da Saúde de Salvador, ao ser consultada recentemente sobre um possível surto na cidade, enfatizou que não há motivo para pânico, uma vez que os dados registrados nas unidades de emergência da rede de saúde não corroboram essa informação. Além disso, ressaltou que a doença pode ser prevenida com medidas simples, como a lavagem frequente das mãos e o uso de máscaras, por exemplo.

“Trata-se de episódios periódicos que ocorrem mais comumente neste período do ano devido às baixas temperaturas que favorecem a disseminação de vírus e bactérias causadores de infecções. No caso do norovírus, os principais sintomas são náuseas repentinas, seguidas de vômitos e diarreia forte que costumam aparecer entre 24 e 72 horas após a infecção. Alguns pacientes podem apresentar ainda febre, dor de cabeça, estômago e dores em membros superiores e inferiores. Por ser de fácil disseminação é possível que pessoas da mesma família apresentem os sintomas ao mesmo tempo, por isso, conhecer melhor a doença e seus meios de prevenção é fundamental para evitar a disseminação do vírus”, explica Nizarala.

A médica infectologista fala ainda sobre métodos para recuperação do paciente. “Não existe tratamento para a gastroenterite provocada pelo norovírus, sendo recomendado o repouso e a ingestão de bastante líquido para evitar a desidratação. Também pode ser utilizado medicamentos para aliviar as dores, prescritos apenas por profissional de saúde. A higiene, especialmente com a lavagem de mãos e manipulação de alimentos é fundamental para evitar casos da doença. Desinfetar objetos e superfícies potencialmente infectadas, como o vaso sanitário, e evitar compartilhar roupas de uso pessoal, como toalhas também são formas de prevenção, além do uso de máscara para pessoas infectadas”, destaca.

