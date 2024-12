UBS terá novo modelo que vai ampliar a rede do SUS

Modelo arquitetônico pode ser replicado por prefeituras e governos estaduais - Foto: Divulgação

O Ministério da Saúde disponibilizou os projetos de arquitetura e infraestrutura para a construção de 148 Unidades Básicas de Saúde Porte III.

“Essa iniciativa enfatiza a responsabilidade entre União, estados e municípios para o fortalecimento do SUS, com a expansão e melhoria da Atenção Primária à Saúde ”, diz o diretor de programas da Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, Henrique Chaves.

Os gestores estaduais e municipais passam a contar com um projeto arquitetônico desenvolvido na plataforma BIM, metodologia que reúne e organiza as informações de uma construção, desde o modelo até o orçamento dividido em núcleos temáticos, que visa contribuir na economicidade e agilidade da construção e no uso dos recursos.

Núcleos



As UBS Porte III contarão com núcleos de cuidado que trarão racionalidade aos fluxos assistenciais e irão potencializar premissas de humanização e acessibilidade.

O núcleo de acesso e acolhimento contempla espaços para usuários e acompanhantes, salas de acolhimento, de espera e recepção. O núcleo de medicação, procedimentos, exames e assistência farmacêutica compreende alas para pré-diabéticos, tratamento de feridas, realização de medicação, reidratação oral e outros serviços.

O núcleo do cuidado integral traz um ambiente inovador, voltado para a atenção acolhedora, resolutiva e humanizada. São consultórios para o atendimento multiprofissional, com nutricionistas, fisioterapeutas e outros profissionais que qualificam a atenção ao usuário. Este núcleo inclui a sala lilás, para atendimento a mulheres em situação de vulnerabilidade por conta de violência doméstica.

>>>Clique aqui para conferir os projetos referenciados para construção das UBS Porte III