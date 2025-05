Ufba e SMS firmam parceria para promover saúde bucal em escolas públicas

Dra. Sônia Lima Chaves promove serviço numa escola da Rede Municipal de Ensino de Salvador - Foto: Divulgação

A Faculdade de Odontologia da Ufba lançou uma parceria de cooperação técnica com a Secretaria Municipal de Saúde para promover a saúde bucal entre crianças do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino.

Dentistas e estagiários do penúltimo e último semestre do curso de odontologia ensinam os pequenos a escovar corretamente os dentes e fazem procedimentos como a aplicação do flúor cariostático e a restauração atraumática.

A iniciativa promove o trabalho social da instituição de ensino, de forma a oferecer os serviços de forma gratuita para a sociedade, algo ressaltado pela diretora da universidade, a odontóloga Sônia Lima Chaves. Ela recorda que, no passado, o Brasil era conhecido pela mutilação dentária ou seja: um país de banguelas.

"Na Faculdade, nós formamos dentistas socialmente mais preparados para enfrentar as dificuldades do Brasil. O país ainda não atingiu a meta da Organização Mundial da Saúde, para 2020, menor que uma cárie por criança de 12 anos, mas melhorou muito nos últimos ano. Agora é de 1,6, quando em 1996 era de 6,67 cáries por menores da mesma idade", ressaltou Sônia, que é formada pela Faculdade de Odontologia da Ufba, com mestrado e doutorado pelo Instituto de Saúde Coletiva da mesma Instituição e também desenvolve o Programa de Odontologia para a Saúde em Comunidades Indígenas que atua nos Distritos Sanitários Indígenas no Mato Grosso.

Dentre os serviços fornecidos, a aplicação de flúor cariostático é capaz de parar as lesões iniciais do dente e a restauração atraumática é feita tratar as lesões menores mediante a aplicação do ionômero de vidro (uma resina espessa).

A Faculdade de Odontologia da Uba mantém ainda um programa de prótese buco-maxilo-facial. Esta semana, Sônia Lima participou em Belém do Pará da Reunião de Pesquisa em Saúde Bucal Coletiva da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), da qual é presidente do Grupo Temático em Saúde Bucal, denominado "Os bucaleiros".