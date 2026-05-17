Ultraprocessados elevam risco de asma em crianças, diz estudo

Alimentos podem ter impacto direto na saúde respiratória durante a infância - Foto: Freepik

Um estudo publicado na revista Allergy em 5 de maio aponta que os alimentos ultraprocessados, presentes com frequência na rotina de muitas famílias, podem ter impacto direto na saúde respiratória das crianças.

Segundo a pesquisa, o consumo desses produtos está associado a um risco significativamente maior de desenvolver asma nos primeiros anos escolares.

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Durante o estudo foram acompanhadas 691 crianças na Espanha por cerca de 3,4 anos, dentro do projeto SENDO, que investiga fatores ligados ao desenvolvimento infantil.

No início, os participantes tinham entre 4 e 5 anos de idade. Ao longo do acompanhamento, os pesquisadores analisaram a alimentação e monitoraram o surgimento de doenças respiratórias e alérgicas.

As crianças que consumiam mais de 30% das calorias diárias a partir de ultraprocessados, como refrigerantes, salgadinhos e cereais açucarados, apresentaram um risco quase quatro vezes maior de desenvolver asma em comparação com aquelas que tinham uma ingestão menor desses produtos.

Análise da alimentação

Para entender o padrão alimentar das crianças, os pais preencheram questionários detalhados sobre o que os filhos consumiam no dia a dia. Os alimentos foram classificados com base no sistema NOVA, que organiza os itens de acordo com o grau de processamento.

Os pesquisadores consideraram outros fatores que poderiam influenciar os resultados, como peso corporal e tempo de exposição a telas. Todos os anos, os responsáveis informavam se as crianças haviam recebido diagnóstico de asma ou outras condições alérgicas.

Com esses dados, a equipe conseguiu identificar uma relação consistente entre o consumo de ultraprocessados e o surgimento da doença respiratória.

“Um maior consumo de alimentos ultraprocessados pode estar associado a um risco aumentado de desenvolvimento de asma em crianças em idade escolar”, afirmaram os autores.

Asma

De acordo com os resultados, não é apenas a presença desses alimentos na dieta que importa, mas também a quantidade. Quanto maior a proporção de ultraprocessados no dia a dia, maior parece ser a probabilidade de diagnóstico de asma.

O estudo não encontrou, porém, associação clara entre esse tipo de alimentação e outras doenças alérgicas. Uma das hipóteses levantadas pelos pesquisadores é que os ultraprocessados possam provocar inflamações que afetam diretamente os pulmões, sem necessariamente envolver mecanismos típicos de alergia.

Necessidade de mudança

Devido aos resultados, os autores defendem mudanças mais amplas. “Essas descobertas destacam a necessidade de políticas de saúde pública voltadas para a limitação do consumo de alimentos processados na dieta infantil como estratégia preventiva”, destacaram.

Embora a pesquisa não estabeleça uma relação direta de causa e efeito, os resultados destacam a necessidade de maior atenção à qualidade da alimentação infantil e aos possíveis efeitos que ela pode gerar ao longo do tempo.