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SAÚDE

Uma em cada 10 pessoas tem problemas nos rins e muitas nem sabem; veja os sintomas

Relação com a pressão alta acende alerta no Dia de Prevenção

Iarla Queiroz
Por

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Physician measuring the oxygen saturation and pulse rate using an oximeter during check up visit, consulting her patient with modern medical equipment. Vital signs measurement. Camera A.
Physician measuring the oxygen saturation and pulse rate using an oximeter during check up visit, consulting her patient with modern medical equipment. Vital signs measurement. Camera A. - Foto: Reprodução / Freepik

Uma doença que avança sem dar sinais claros — e que muita gente só descobre tarde demais. A doença renal atinge uma em cada dez pessoas no mundo, e grande parte nem sabe que convive com o problema.

O alerta foi reforçado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia no contexto do Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão, celebrado em 26 de abril. O foco é direto: a pressão alta está entre as principais causas da doença renal crônica, que pode evoluir até a necessidade de diálise ou transplante.

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Bahia sobe no ranking e acende sinal de alerta

No estado, os números mostram uma piora no cenário. Dados da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia indicam que a Bahia subiu da 14ª para a 9ª posição no ranking nacional de mortalidade por doença renal crônica entre 2012 e 2023.

Atualmente, cerca de 10 mil pessoas fazem hemodiálise em 42 unidades espalhadas pelo estado — um reflexo direto do avanço da doença em estágios mais graves.

A relação que muita gente não conhece

Segundo a presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia – Regional Bahia, Ana Flávia Moura, a hipertensão é uma das principais causas da doença renal avançada — e o problema é que ela também costuma passar despercebida.

“A hipertensão esta entre as duas principais causas de doença renal avançada. Por ser silenciosa, muitas pessoas convivem com hipertensão por anos sem saber. E quando recebem o diagnóstico, por vezes os rins já estão sendo afetados”, explica.

A especialista ainda destaca um ponto pouco conhecido: o papel dos rins no controle da pressão.

“Quem controla a pressão arterial são os rins, e não o coração, como muita gente pensa. Quando os rins não funcionam bem, esse controle se perde e a pessoa desenvolve ou agrava a hipertensão.”

Um ciclo que se retroalimenta

A relação entre os dois problemas não é simples — e nem linear.

“A hipertensão pode causar a doença renal crônica, mas a própria doença renal também piora a pressão. Muitas vezes, não dá para separar o que veio primeiro”, afirma a médica.

Esse ciclo contribui para o agravamento do quadro e dificulta o diagnóstico precoce.

Apesar de existirem formas acessíveis de identificar o problema, a prevenção ainda esbarra na falta de rotina.

Testes como dosagem de creatinina no sangue e análise de urina podem indicar alterações nos rins logo no início. Ainda assim, segundo especialistas, esses exames não fazem parte do acompanhamento regular de muitos pacientes.

“O paciente afere a pressão, mas não investiga os rins. Esse cuidado precisa ser integrado e fazer parte da avaliação de rotina desses pacientes”, reforça.

“Cuidar da pressão não é só evitar infarto ou AVC. É também preservar os rins. Quanto antes esse cuidado começa, maiores são as chances de evitar problemas graves”, finaliza.

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