Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ALERTA

Usuários de maconha podem desenvolver síndrome severa

O uso da planta com frequência pode causar distúrbios

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

03/12/2025 - 18:55 h
A droga pode causar problemas graves
A droga pode causar problemas graves -

O consumo frequente de maconha pode causar problemas intestinais severos. Segundo informações divulgadas em um estudo do Hospital da Universidade Temple, localizado na Filadélfia, nos Estados Unidos, os usuários da cannabis podem desenvolver a Síndrome de Hiperêmese por Canabinóides (SHC).

Reconhecido oficialmente pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o distúrbio apresenta sintomas como náusea, vômito e dores abdominais intensas. Em alguns casos, o paciente precisa ser internado para controlar a doença.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Saiba o que muda no corpo humano após um mês sem consumir refrigerante
Celular antes dos 12 anos aumenta risco de obesidade e depressão
Maternidade em Salvador realiza mutirão gratuito com 900 vagas

A condição atinge frequentemente pessoas do sexo masculino, com faixa etária de 16 a 34 anos, que costumam fumar todos os dias. Entretanto, a síndrome também pode ser diagnosticada em mulheres.

Estudos ainda alegam que cerca de 2,7 milhões de pessoas estão sendo afetadas pela SHC anualmente nos Estados Unidos. A única cura disponível no momento é a abstinência contínua da droga.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

maconha usuário de maconha

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A droga pode causar problemas graves
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

A droga pode causar problemas graves
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

A droga pode causar problemas graves
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

A droga pode causar problemas graves
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

x