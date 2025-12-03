Usuários de maconha podem desenvolver síndrome severa

A droga pode causar problemas graves - Foto: Ilustratativa | Freepik

O consumo frequente de maconha pode causar problemas intestinais severos. Segundo informações divulgadas em um estudo do Hospital da Universidade Temple, localizado na Filadélfia, nos Estados Unidos, os usuários da cannabis podem desenvolver a Síndrome de Hiperêmese por Canabinóides (SHC).

Reconhecido oficialmente pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o distúrbio apresenta sintomas como náusea, vômito e dores abdominais intensas. Em alguns casos, o paciente precisa ser internado para controlar a doença.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A condição atinge frequentemente pessoas do sexo masculino, com faixa etária de 16 a 34 anos, que costumam fumar todos os dias. Entretanto, a síndrome também pode ser diagnosticada em mulheres.

Estudos ainda alegam que cerca de 2,7 milhões de pessoas estão sendo afetadas pela SHC anualmente nos Estados Unidos. A única cura disponível no momento é a abstinência contínua da droga.