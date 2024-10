Vacina contra câncer de ovário é desenvolvida por cientistas

O risco de câncer de ovário é até 65% maior em mulheres com mutação nos genes BRCA 1 - Foto: Divulgação

O câncer de ovário é o segundo tipo de câncer ginecológico mais comum, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca). Agora, a primeira vacina contra a doença é desenvolvida por cientistas da Universidade de Oxford, no Reino Unido. O financiamento da pesquisa foi anunciado nesta sexta-feira, 4.

Chamada de OvarianVax, a vacina está sendo desenhada para ensinar o sistema imunológico a reconhecer e atacar as proteínas na superfície do câncer de ovário nos estágios iniciais da doença. O estudo foi financiado pelo Cancer Research UK, com investimento de 600 mil libras (cerca de R$ 4,3 milhões) nos próximos três anos.

O professor Ahmed Ahmed, principal autor do estudo, acredita que levará anos até que qualquer vacina esteja pronta para o uso amplo da população. No entanto, ele considera o financiamento um passo empolgante em direção a um mundo onde os médicos podem prevenir o câncer de ovário em um estágio inicial, em vez de tratá-lo quando a doença já estiver instalada.

“Precisamos de melhores estratégias para prevenir o câncer de ovário. Atualmente, mulheres com mutações BRCA1/2, que estão em risco muito alto, recebem cirurgia que previne o câncer, mas as priva da chance de ter filhos depois. Ao mesmo tempo, muitos outros casos de câncer de ovário não são detectados até que estejam em um estágio muito mais avançado”, afirma o pesquisador, em comunicado à imprensa.

O risco de câncer de ovário é até 65% maior em mulheres com mutação nos genes BRCA 1, e até 35% maior nas com mutação no BRCA 2, em comparação com mulheres sem essas alterações genéticas.