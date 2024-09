Vacina contra Covid para crianças está suspensa em Salvador

Secretaria de Saúde aguarda novas remessas da vacina. - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A vacinação contra Covid para crianças de 6 meses até os 11 anos está suspensa em Salvador. Em nota enviada ao Portal A Tarde, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a aplicação do medicamento está suspensa desde a última segunda-feira, 26.

A pasta comunicou que aguarda novo repasse do Ministério da Saúde para retomar a vacinação. A oferta do imunizante é feita pelo Governo Federal. A reportagem entrou em contato com o MS para saber se há previsão de envio das vacinas e aguarda resposta.

Atualmente a rede municipal da Saúde está abastecida com a vacina XBB para os indivíduos do grupo prioritário com idade a partir dos 12 anos.