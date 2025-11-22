Você come ouvindo música? Descubra verdade chocante sobre esse hábito

Pesquisas indicam que o volume e o ritmo musical podem mudar a percepção de saciedade - Foto: Freepik

Ouvir música durante as refeições é um hábito presente em diferentes ambientes. Embora pareça apenas um detalhe da rotina, estudos em comportamento alimentar mostram que o som ao redor pode influenciar a forma como comemos, para melhor ou para pior.

Quando a música atrapalha

Pesquisas indicam que o volume e o ritmo musical podem mudar a percepção de saciedade. Sons altos tendem a desviar a atenção da comida, o que favorece refeições rápidas e menor percepção do próprio apetite.

Esse tipo de distração costuma estar associado a:

mastigação menos cuidadosa

porções maiores do que o necessário

dificuldade em identificar sinais de satisfação.

Além disso, estudos internacionais também observaram que músicas muito aceleradas podem induzir um ritmo de mastigação mais rápido, aumentando a chance de desconforto digestivo e reduzindo o aproveitamento da refeição.

Quando a música ajuda

Em contrapartida, músicas suaves e em volume baixo podem favorecer um comportamento alimentar mais equilibrado. Sons lentos costumam diminuir a tensão e ajudar a reduzir episódios de fome emocional, especialmente entre pessoas que comem por ansiedade.

Entre os efeitos positivos mais citados em pesquisas estão:

maior atenção ao ato de comer

mastigação mais lenta

melhora da sensação de saciedade

redução do estresse durante a refeição.

Além de influenciar o ritmo, a música também pode tornar o ambiente mais agradável, incentivando uma experiência alimentar mais consciente.

O que especialistas recomendam

A literatura científica não condena o hábito de ouvir música enquanto se come, mas destaca que o efeito depende principalmente de como esse recurso é usado.

Estratégias que costumam funcionar bem incluem:

optar por ritmos leves

manter o volume baixo

evitar estímulos adicionais, como telas

priorizar atenção plena durante a refeição

Por outro lado, ambientes barulhentos, músicas muito rápidas e situações de estresse podem favorecer excessos e dificultar a digestão.