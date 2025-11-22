Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ALERTA

Você come ouvindo música? Descubra verdade chocante sobre esse hábito

Estudos abordam o impacto desse hábito na rotina

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

22/11/2025 - 21:58 h
Pesquisas indicam que o volume e o ritmo musical podem mudar a percepção de saciedade
Pesquisas indicam que o volume e o ritmo musical podem mudar a percepção de saciedade -

Ouvir música durante as refeições é um hábito presente em diferentes ambientes. Embora pareça apenas um detalhe da rotina, estudos em comportamento alimentar mostram que o som ao redor pode influenciar a forma como comemos, para melhor ou para pior.

Quando a música atrapalha

Pesquisas indicam que o volume e o ritmo musical podem mudar a percepção de saciedade. Sons altos tendem a desviar a atenção da comida, o que favorece refeições rápidas e menor percepção do próprio apetite.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Esse tipo de distração costuma estar associado a:

  • mastigação menos cuidadosa
  • porções maiores do que o necessário
  • dificuldade em identificar sinais de satisfação.

Além disso, estudos internacionais também observaram que músicas muito aceleradas podem induzir um ritmo de mastigação mais rápido, aumentando a chance de desconforto digestivo e reduzindo o aproveitamento da refeição.

Quando a música ajuda

Em contrapartida, músicas suaves e em volume baixo podem favorecer um comportamento alimentar mais equilibrado. Sons lentos costumam diminuir a tensão e ajudar a reduzir episódios de fome emocional, especialmente entre pessoas que comem por ansiedade.

Entre os efeitos positivos mais citados em pesquisas estão:

  • maior atenção ao ato de comer
  • mastigação mais lenta
  • melhora da sensação de saciedade
  • redução do estresse durante a refeição.

Além de influenciar o ritmo, a música também pode tornar o ambiente mais agradável, incentivando uma experiência alimentar mais consciente.

O que especialistas recomendam

A literatura científica não condena o hábito de ouvir música enquanto se come, mas destaca que o efeito depende principalmente de como esse recurso é usado.

Estratégias que costumam funcionar bem incluem:

  • optar por ritmos leves
  • manter o volume baixo
  • evitar estímulos adicionais, como telas
  • priorizar atenção plena durante a refeição

Por outro lado, ambientes barulhentos, músicas muito rápidas e situações de estresse podem favorecer excessos e dificultar a digestão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alimentação Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pesquisas indicam que o volume e o ritmo musical podem mudar a percepção de saciedade
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Pesquisas indicam que o volume e o ritmo musical podem mudar a percepção de saciedade
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

Pesquisas indicam que o volume e o ritmo musical podem mudar a percepção de saciedade
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

Pesquisas indicam que o volume e o ritmo musical podem mudar a percepção de saciedade
Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

x