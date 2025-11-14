Acesso banido: Amazon pode te bloquear se você fizer isso em casa

Amazon pode bloquear acesso de aplicativos piratas - Foto: Reprodução | X

A mega empresa de tecnologia e vendas Amazon confirmou, nesta sexta-feira, 14, que vai bloquear o acesso de aplicativos utilizados para transmitir conteúdo pirata em todos os dispositivos Fire TV Stick tanto novos quanto antigos.

Os bloqueios já começaram a acontecer na Europa e será ampliado mundialmente nas semanas seguintes.

O Fire TV Stick é um dispositivo que permite transformar televisões antigas em smart TVs, além de permitir a instalação de vários aplicativos. Porém, muitos usuários utilizam o sideload, prática que instala apps de terceiros que oferecem acesso a transmissões ilegais.

Segundo a Amazon, esses aplicativos serão bloqueados no nível do dispositivo, mesmo quando forem instalados fora da Amazon Appstore, o que inclui tentativas de burlar restrições utilizando VPN.

Em nota ao podcast “The Athletic” Amazon enfatizou que:

“A pirataria é ilegal e sempre trabalhamos para bloqueá-la em nossa loja de aplicativos. Agora, bloquearemos apps identificados como provedores de conteúdo pirata, incluindo aqueles baixados fora da nossa loja. Isso reforça nossos esforços para apoiar criadores e proteger clientes, já que a pirataria pode expor usuários a malware, vírus e fraude.”

A ofensiva acontece semanas depois do lançamento do Fire TV Stick 4K Select, que deixou de usar o sistema Android, que era considerado mais simples de se modificar, e passou a rodar em um sistema Linux, que tem uma maior segurança.

Neste novo modelo, somente é possível baixar aplicativos via a loja oficial da Amazon.