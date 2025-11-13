Inteligência artificial: 5 funções que deveriam ser mais usadas

Funções da DeepSeek que deveriam ser mais utilizadas - Foto: Shutterstock

Uma das inteligências artificiais (IAs) mais comentadas dos últimos tempos é a DeepSeek, a chinesa que chegou no mercado recentemente e já vem sendo taxada como uma das grandes rivais do ChatGPT. A plataforma tomou um reconhecimento mundial por apresentar recursos avançados de análise, raciocínio e automação com código aberto.

Pelo motivo de seu código ser aberto, ela se torna uma boa alternativa quando comparada a modelos pagos como o ChatGPT. Por mais que essa IA tenha tido um crescimento muito veloz, muitos usuários ainda não utilizam 100% do potencial da DeepSeek.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A seguir, confira algumas funções da IA chinesa que talvez você não usa, mas deveria.

Funções que deveriam ser mais usadas

Análise facial em vídeos

Uma das aplicações mais promissoras da DeepSeek dentro do campo das IAs é a de análise facial em vídeos. O recurso faz parte das capacidades multimodais da plataforma, que combinam visão computacional e processamento de linguagem natural para compreender informações visuais com profundidade.

Tal função permite:

identificar rostos;

mapear expressões;

interpretar emoções em tempo real;

sendo especialmente útil em contextos de segurança;

monitoramento;

interação humana com máquinas.

Assistência em programação

Esta é uma das áreas em que a DeepSeek mais se destaca, oferecendo suporte avançado a desenvolvedores e a equipes de engenharia e software.

O recurso funciona como um verdadeiro copiloto de programação, sendo capaz de gerar um código a partir de descrições em:

linguagem natural;

completar funções inacabadas;

identificar e corrigir erros;

além de sugerir melhorias;

criar testes automatizados.

Sistemas personalizados

Um dos maiores diferenciais da DeepSeek é a personalização, que se destaca por unir um código aberto a uma arquitetura altamente eficiente em um mesmo ecossistema. Tal junção permite que empresas, pesquisadores e desenvolvedores utilizem a IA à suas próprias necessidades.

Automação em processos

A DeepSeek também é uma das IAs mais eficientes em automação de fluxos de trabalho e tarefas repetitivas, seja em ambientes corporativos, quanto em projetos pessoais.

A automatização com o DeepSeek se dá por meio de duas principais abordagens: agentes empresariais de IA e integração low-code/no-code. Na prática, essa combinação entre eficiência arquitetural e acessibilidade torna o DeepSeek uma escolha estratégica para quem busca escalar operações de forma econômica e prática.

Mentor de aprendizagem

A ferramenta ainda pode ser uma grande parceira quando se trata de aprendizagem em áreas técnicas e conceituais. A IA oferece explicações estruturadas, raciocínio passo a passo e adapta o nível de profundidade de acordo com o usuário.