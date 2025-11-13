Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TECNOLOGIA

Inteligência artificial: 5 funções que deveriam ser mais usadas

Diversas funções não são bem aproveitadas no dia a dia

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

13/11/2025 - 15:03 h
Funções da DeepSeek que deveriam ser mais utilizadas
Funções da DeepSeek que deveriam ser mais utilizadas -

Uma das inteligências artificiais (IAs) mais comentadas dos últimos tempos é a DeepSeek, a chinesa que chegou no mercado recentemente e já vem sendo taxada como uma das grandes rivais do ChatGPT. A plataforma tomou um reconhecimento mundial por apresentar recursos avançados de análise, raciocínio e automação com código aberto.

Pelo motivo de seu código ser aberto, ela se torna uma boa alternativa quando comparada a modelos pagos como o ChatGPT. Por mais que essa IA tenha tido um crescimento muito veloz, muitos usuários ainda não utilizam 100% do potencial da DeepSeek.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A seguir, confira algumas funções da IA chinesa que talvez você não usa, mas deveria.

Funções que deveriam ser mais usadas

Análise facial em vídeos

Uma das aplicações mais promissoras da DeepSeek dentro do campo das IAs é a de análise facial em vídeos. O recurso faz parte das capacidades multimodais da plataforma, que combinam visão computacional e processamento de linguagem natural para compreender informações visuais com profundidade.

Tal função permite:

  • identificar rostos;
  • mapear expressões;
  • interpretar emoções em tempo real;
  • sendo especialmente útil em contextos de segurança;
  • monitoramento;
  • interação humana com máquinas.

Assistência em programação

Esta é uma das áreas em que a DeepSeek mais se destaca, oferecendo suporte avançado a desenvolvedores e a equipes de engenharia e software.

O recurso funciona como um verdadeiro copiloto de programação, sendo capaz de gerar um código a partir de descrições em:

  • linguagem natural;
  • completar funções inacabadas;
  • identificar e corrigir erros;
  • além de sugerir melhorias;
  • criar testes automatizados.
  • Sistemas personalizados

Um dos maiores diferenciais da DeepSeek é a personalização, que se destaca por unir um código aberto a uma arquitetura altamente eficiente em um mesmo ecossistema. Tal junção permite que empresas, pesquisadores e desenvolvedores utilizem a IA à suas próprias necessidades.

Automação em processos

A DeepSeek também é uma das IAs mais eficientes em automação de fluxos de trabalho e tarefas repetitivas, seja em ambientes corporativos, quanto em projetos pessoais.

Leia Também:

Escândalo Google: gigante é condenada por monopólio e manipulação
Mulher se casa com noivo criado por ela no ChatGPT
Famoso celular da Samsung deixa de receber atualizações
Governo solicita a remoção de aplicativos de namoro para pessoas LGBTQIAPN+

A automatização com o DeepSeek se dá por meio de duas principais abordagens: agentes empresariais de IA e integração low-code/no-code. Na prática, essa combinação entre eficiência arquitetural e acessibilidade torna o DeepSeek uma escolha estratégica para quem busca escalar operações de forma econômica e prática.

Mentor de aprendizagem

A ferramenta ainda pode ser uma grande parceira quando se trata de aprendizagem em áreas técnicas e conceituais. A IA oferece explicações estruturadas, raciocínio passo a passo e adapta o nível de profundidade de acordo com o usuário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ChatGPT DeepSeek ia Inteligência Artificial tecnologia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Funções da DeepSeek que deveriam ser mais utilizadas
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

Funções da DeepSeek que deveriam ser mais utilizadas
Play

Movie Gen: veja como funcionar nova plataforma de criar vídeos da Meta

Funções da DeepSeek que deveriam ser mais utilizadas
Play

Representantes de startups discutem tecnologia na Bahia; veja o evento

Funções da DeepSeek que deveriam ser mais utilizadas
Play

Apple lança quatro modelos de iPhone 14

x