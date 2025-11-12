Governo solicita a remoção de aplicativos de namoro para pessoas LGBTQIAPN+

- Foto: José Simões/Ag. A TARDE

Usuários de aplicativos de relacionamento voltados ao público LGBTQIAPN+ foram surpreendidos ao perceber que o Blued e o Finka haviam desaparecido das lojas virtuais.

Segundo a Apple, na última terça-feira, 11, as autoridades chinesas determinaram a remoção dos aplicativos de sua loja.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Após uma ordem da Administração do Ciberespaço da China (CAC), removemos esses dois aplicativos apenas da loja chinesa”, afirmou um porta-voz da empresa.

Em nota, a Apple destacou ainda que “respeita as leis dos países em que opera”.

Os aplicativos, que pertencem ao mesmo grupo e têm sede em Hong Kong, foram excluídos tanto da App Store, da Apple, quanto da Play Store, do Google, atendendo à solicitação das autoridades locais.

Usuários relatam bloqueios

De acordo com internautas chineses, o desaparecimento dos aplicativos ocorreu no fim de semana anterior à confirmação oficial. Embora as versões completas tenham sido retiradas das lojas, alguns usuários relataram que o Blued e o Finka ainda funcionavam em aparelhos onde já estavam instalados.

Uma versão reduzida do Blued também permaneceu disponível temporariamente na App Store chinesa.

Histórico de remoções

Essa não é a primeira vez que o governo chinês toma medidas desse tipo. Em 2022, o Grindr, aplicativo amplamente utilizado por homens, também foi removido das lojas digitais após uma decisão semelhante da CAC.

A decisão gerou forte reação entre ativistas e defensores dos direitos LGBTQIA+ no país. O advogado Zhao Hu, conhecido por atuar em casos ligados à causa, classificou a medida como “inesperada” e “sem qualquer explicação oficial”.

Já o ativista Hu Zhijun, cofundador da organização PFLAG China, criticou a remoção dos aplicativos, afirmando que eles ajudavam homens gays a “ter uma vida mais estável e a encontrar parceiros para relações íntimas”.

“Deveriam ser vistos como algo positivo, uma iniciativa socialmente benéfica”, disse.

Contexto de censura

A Administração do Ciberespaço da China, órgão responsável por regular a internet no país, anunciou em setembro uma campanha de dois meses para investigar plataformas acusadas de promover “uma visão negativa da vida”.

Segundo ativistas, a repressão à comunidade LGBTQIA+ tem se intensificado nos últimos anos sob o governo de Xi Jinping, com o cancelamento frequente de eventos, a censura de publicações e o bloqueio de conteúdos ligados ao tema.

O casamento homoafetivo continua ilegal na China, e qualquer forma de visibilidade pública da comunidade tem enfrentado crescentes restrições.