Famoso celular da Samsung deixa de receber atualizações

Galaxy S20 FE deve ser removido em breve da lista de dispositivos com suporte ativo - Foto: Divulgação

A Samsung vai encerrar oficialmente o suporte ao Galaxy S20 FE, um dos modelos mais populares da linha Fan Edition, lançado em outubro de 2020. O dispositivo, que marcou a entrada de muitos consumidores no segmento premium acessível, deixará de receber atualizações de segurança a partir de outubro de 2025.

A decisão marca o fim de um ciclo de cinco anos de manutenção, período que cumpriu exatamente a promessa feita pela marca: cinco anos de updates de segurança e três grandes versões do Android.

Fim de ciclo para um clássico da Samsung

Embora ainda conste na página oficial da empresa como modelo com atualizações trimestrais, o Galaxy S20 FE deve ser removido em breve da lista de dispositivos com suporte ativo. A última atualização de segurança foi liberada em outubro de 2025, tornando o aparelho tecnicamente atualizado.

Com o fim das atualizações, o risco de ataques e falhas de segurança tende a aumentar, já que futuras brechas no sistema não serão mais corrigidas pela fabricante.

Linha Fan Edition evolui

O encerramento do ciclo do S20 FE acontece em meio à chegada do Galaxy S25 FE, a nova geração da série Fan Edition. O modelo representa uma evolução na política de atualizações da Samsung, que agora promete sete anos de suporte de segurança e Android, estendendo o período de vida útil até 2032.

Essa nova diretriz coloca a marca em linha com o compromisso de empresas como Google e Apple, que vêm ampliando o suporte de software para prolongar o uso dos dispositivos.

A série Fan Edition, que foi originalmente concebida como um compromisso entre os segmentos de orçamento e premium, evoluiu significativamente ao longo dos anos.

O Galaxy S21 FE, sucessor direto do S20 FE, também se aproxima do fim do seu ciclo de suporte, estimado em quatro anos. Já os novos modelos incorporam design atualizado, processadores mais eficientes e uma política de manutenção ampliada.

Veja quais aparelhos também passaram por atualizações

Em 2025, a Samsung encerrou o suporte a diversos modelos de smartphones, cumprindo o cronograma de atualizações previsto pela marca. A série Galaxy S20 foi uma das mais impactadas: desde março, os modelos Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, nas versões 4G e 5G, deixaram de receber atualizações de sistema e segurança.

No caso do Galaxy S20 FE, lançado em outubro de 2020, o suporte ainda se estende até outubro de 2025, restrito às atualizações de segurança trimestrais, já sem novas versões do Android. A empresa também encerrou, em setembro, as atualizações para o Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, que marcaram o fim da tradicional linha Note, substituída pelos modelos Galaxy S Ultra.

Outros aparelhos de categorias intermediárias também ficaram sem suporte. Modelos como Galaxy A12, A03s, A03 Core, A22, A32, A71 e S10 Lite já não recebem atualizações desde 2023 ou início de 2024.

Abaixo, os principais modelos da Samsung que perderam suporte:

Galaxy S20, S20+, S20 Ultra (4G e 5G)

Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra

Galaxy S10 Lite, Note 10 Lite, A71 e A02

Galaxy A12, A03s, A03 Core, A22, A22 5G, A32, A13 5G e A12 Nacho

Entre os iPhones, a Apple também anunciou mudanças. Com o lançamento do iOS 18, modelos equipados com o chip A11 Bionic ficaram fora da lista de compatibilidade, o que inclui iPhone 8, 8 Plus, X e SE (1ª geração).

Esses aparelhos já não recebem atualizações do sistema, reforçando a tendência de que o iOS 19 seja compatível apenas com dispositivos lançados a partir de 2018, como o iPhone XR e XS.

Modelos de iPhone que perderam suporte recentemente: