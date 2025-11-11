TECNOLOGIA
WhatsApp bloqueia contas e preocupa usuários; saiba como pedir análise
Aplicativo tem sido alvo de reclamações
O WhatsApp tem sido alvo de reclamações após diversos usuários relatarem o bloqueio de suas contas por suspeita de spam. Segundo os relatos, o aplicativo realiza o bloqueio imediatamente após o envio da primeira mensagem.
Um dos primeiros relatos sobre os banimentos surgiu na última sexta-feira,7, e, desde então, outros usuários vêm enfrentando o mesmo problema.
Nas redes sociais, inúmeros internautas fizeram queixas em português, inglês e espanhol, o que indica que o problema vem afetando contas do aplicativo em diversos países.
Leia Também:
“Como eu fui banido por spam por mandar uma única mensagem para alguém fora dos meus contatos?”, questionou uma usuária. Outro afirmou: “O WhatsApp simplesmente me baniu por spam porque fui enviar meu documento para a clínica. Que loucura”, disse um usuário no X (antigo Twitter).
WhatsApp me bloqueou do absolutamente nada!!!— Rubinho! (@rubinhodev) November 10, 2025
É até vergonhoso e me sinto ofendido por ter sido bloqueado alegando que passei spam..
Eu tenho no máximo 5 grupos e respondo apenas 2. Tenho meu número há anos!!!@WhatsApp @wha pic.twitter.com/a1FipdryAG
Segundo o DownDetector, a plataforma registrou um aumento significativo nas reclamações. Por volta das 9h50 (horário de Brasília) desta terça-feira,11, já haviam sido contabilizadas mais de 50 queixas.
Saiba como atualizar a sua conta
- Ao tentar abrir o WhatsApp, uma mensagem pode informar que sua conta foi banida.
- Geralmente, há uma opção chamada “Suporte” ou “Fale Conosco” diretamente nessa tela.
- Toque nessa opção e siga as instruções para enviar uma mensagem detalhada explicando que acredita que o bloqueio foi um engano e que você não pratica spam.
O que é spam?
Spam é o envio de mensagens não solicitadas, geralmente de caráter publicitário ou malicioso, conhecido popularmente como “lixo eletrônico”.
Aplicativos como o WhatsApp adotam medidas para impedir esse tipo de comunicação e proteger seus usuários.
