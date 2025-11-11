Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TECNOLOGIA

WhatsApp bloqueia contas e preocupa usuários; saiba como pedir análise

Aplicativo tem sido alvo de reclamações

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

11/11/2025 - 14:55 h | Atualizada em 11/11/2025 - 15:26
WhatsApp tem sido alvo de reclamações
WhatsApp tem sido alvo de reclamações -

O WhatsApp tem sido alvo de reclamações após diversos usuários relatarem o bloqueio de suas contas por suspeita de spam. Segundo os relatos, o aplicativo realiza o bloqueio imediatamente após o envio da primeira mensagem.

Um dos primeiros relatos sobre os banimentos surgiu na última sexta-feira,7, e, desde então, outros usuários vêm enfrentando o mesmo problema.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Nas redes sociais, inúmeros internautas fizeram queixas em português, inglês e espanhol, o que indica que o problema vem afetando contas do aplicativo em diversos países.

Leia Também:

Essas 5 áreas terão a IA como protagonista no futuro
Apple retira aplicativos LGBTQIAP+ da App Store por ordem de governo
Gigante da telefonia pode decretar falência e fechar as portas

“Como eu fui banido por spam por mandar uma única mensagem para alguém fora dos meus contatos?”, questionou uma usuária. Outro afirmou: “O WhatsApp simplesmente me baniu por spam porque fui enviar meu documento para a clínica. Que loucura”, disse um usuário no X (antigo Twitter).

Segundo o DownDetector, a plataforma registrou um aumento significativo nas reclamações. Por volta das 9h50 (horário de Brasília) desta terça-feira,11, já haviam sido contabilizadas mais de 50 queixas.

Saiba como atualizar a sua conta

  • Ao tentar abrir o WhatsApp, uma mensagem pode informar que sua conta foi banida.
  • Geralmente, há uma opção chamada “Suporte” ou “Fale Conosco” diretamente nessa tela.
  • Toque nessa opção e siga as instruções para enviar uma mensagem detalhada explicando que acredita que o bloqueio foi um engano e que você não pratica spam.

O que é spam?

Spam é o envio de mensagens não solicitadas, geralmente de caráter publicitário ou malicioso, conhecido popularmente como “lixo eletrônico”.

Aplicativos como o WhatsApp adotam medidas para impedir esse tipo de comunicação e proteger seus usuários.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Whatsapp WhatsApp aplicativo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
WhatsApp tem sido alvo de reclamações
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

WhatsApp tem sido alvo de reclamações
Play

Movie Gen: veja como funcionar nova plataforma de criar vídeos da Meta

WhatsApp tem sido alvo de reclamações
Play

Representantes de startups discutem tecnologia na Bahia; veja o evento

WhatsApp tem sido alvo de reclamações
Play

Apple lança quatro modelos de iPhone 14

x