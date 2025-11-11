WhatsApp bloqueia contas e preocupa usuários; saiba como pedir análise

WhatsApp tem sido alvo de reclamações - Foto: Reprodução

O WhatsApp tem sido alvo de reclamações após diversos usuários relatarem o bloqueio de suas contas por suspeita de spam. Segundo os relatos, o aplicativo realiza o bloqueio imediatamente após o envio da primeira mensagem.

Um dos primeiros relatos sobre os banimentos surgiu na última sexta-feira,7, e, desde então, outros usuários vêm enfrentando o mesmo problema.

Nas redes sociais, inúmeros internautas fizeram queixas em português, inglês e espanhol, o que indica que o problema vem afetando contas do aplicativo em diversos países.

“Como eu fui banido por spam por mandar uma única mensagem para alguém fora dos meus contatos?”, questionou uma usuária. Outro afirmou: “O WhatsApp simplesmente me baniu por spam porque fui enviar meu documento para a clínica. Que loucura”, disse um usuário no X (antigo Twitter).

WhatsApp me bloqueou do absolutamente nada!!!



É até vergonhoso e me sinto ofendido por ter sido bloqueado alegando que passei spam..



Eu tenho no máximo 5 grupos e respondo apenas 2. Tenho meu número há anos!!!@WhatsApp @wha pic.twitter.com/a1FipdryAG — Rubinho! (@rubinhodev) November 10, 2025

Segundo o DownDetector, a plataforma registrou um aumento significativo nas reclamações. Por volta das 9h50 (horário de Brasília) desta terça-feira,11, já haviam sido contabilizadas mais de 50 queixas.

Saiba como atualizar a sua conta

Ao tentar abrir o WhatsApp, uma mensagem pode informar que sua conta foi banida.

Geralmente, há uma opção chamada “Suporte” ou “Fale Conosco” diretamente nessa tela.

Toque nessa opção e siga as instruções para enviar uma mensagem detalhada explicando que acredita que o bloqueio foi um engano e que você não pratica spam.

O que é spam?

Spam é o envio de mensagens não solicitadas, geralmente de caráter publicitário ou malicioso, conhecido popularmente como “lixo eletrônico”.

Aplicativos como o WhatsApp adotam medidas para impedir esse tipo de comunicação e proteger seus usuários.