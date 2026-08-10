Além do GTA 6, confira os jogos de videogame mais esperados de 2026

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O universo dos videogames em 2026 está vivendo, aguardando o lançamento do GTA VI, que tem sua estreia marcada para 19 de novembro no PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S. Porém, o que muitos entusiastas não sabem é que diversas outras grandes produções estão agendadas para este ano.

Pensando nisso, o portal A TARDE separou uma lista com os jogos mais aguardados de 2026.

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1. Marvel’s Wolverine

Depois de uma trilogia de sucesso com o Homem-Aranha, a Insomniac Games voltou a investir nos títulos com super-heróis com “Marvel's Wolverine”, desta vez focando em uma experiência mais linear, em vez de um grande mundo aberto.

Como o nome diz, o protagonista seria o próprio Wolverine, que vive em um universo em que os X-Men ainda não existem e ele precisa investigar ameaças como o cientista Trask, envolvido em experimentos com mutantes.

O jogo promete um sistema de combate com muita violência, focando no lado mais brutal do personagem.

Mesmo com a ausência da equipe dos X-Men, o título vai contar com algumas participações especiais, como a telepata Jean Grey.

“Marvel's Wolverine” será lançado em 15 de setembro de 2026, exclusivamente para PlayStation 5 (PS5), com preço de R$ 399,90.

1 de 2 Marvel’s Wolverine | Foto: Divulgação

2 de 2 Marvel’s Wolverine | Foto: Divulgação

2. Onimusha: Way of the Sword

O ano de 2026 ainda aguarda mais um grande lançamento de jogos inspirados em samurais; dessa vez, a Capcom investe em “Onimusha: Way of the Sword”, que foca sua história nos feitos do jovem Miyamoto Musashi.

A história foca nos conflitos de Musashi contra as forças dos demônios conhecidos como “Genma”, em Kyoto, no Japão feudal durante o período Edo.

Durante a trama, o jogador enfrentará batalhas intensas contra criaturas tenebrosas.

“Onimusha: Way of the Sword” será lançado em 4 de setembro para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 e PC. Nos computadores, o game estará disponível pela Epic Games Store, a partir de R$ 339, e pela Steam, por R$ 299.

1 de 3 Onimusha: Way of the Sword | Foto: Divulgação

2 de 3 Onimusha: Way of the Sword | Foto: Divulgação

3 de 3 Onimusha: Way of the Sword | Foto: Divulgação

3. Control Resonant

Depois de o jogador acompanhar a história de Jesse Faden salvando a Antiga Casa no primeiro Control, agora uma nova e ainda mais poderosa ameaça surge para atacar Manhattan em “Control Resonant”.

Com isso, o Departamento Federal de Controle passa a contar com a ajuda do irmão da protagonista, Dylan Faden.

Dessa vez, o mapa do game será mais aberto, com uma cidade distorcida e tomada por criaturas, com uma mudança direta no estilo de jogo, já que Dylan será focado principalmente em um combate direto.

O segundo capítulo de “Control” promete manter a atmosfera de mistério e acontecimentos interdimensionais do primeiro título, mas com um toque a mais de ação.

“Control Resonant” será lançado em 24 de setembro para PlayStation 5 (PS5) por R$ 230,90, Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 219,95 e PC, pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store, por R$ 229,99.

Control Resonant - Foto: Divulgação

4. Silent Hill: Townfall

Uma das séries de jogos de terror mais aclamadas da história, "Silent Hill", vai ganhar mais um spin-off, com "Silent Hill: Townfall", em 2026.

O game, desenvolvido pelo estúdio escocês Screen Burn Interactive e publicado pela Konami e pela Annapurna Interactive, vai apostar em uma jogabilidade em primeira pessoa.

A história vai se passar em 1996, na cidade fictícia escocesa de St. Amelia, onde o protagonista, Simon Ordell, desperta e se vê envolvido em uma situação sobrenatural, cercado de criaturas estranhas.

Mesmo que seja possível enfrentar os monstros frente a frente, o foco do jogo será a furtividade, fazendo o jogador utilizar diversos recursos para desviar a atenção dos inimigos e passar despercebido.

“Silent Hill: Townfall” será lançado em 24 de setembro para PlayStation 5 (PS5) e PC. Nos computadores, o game estará disponível pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store, por R$ 284,90.

Silent Hill: Townfall - Foto: Divulgação

5. Call of Duty: Modern Warfare 4

Após uma série de lançamentos focados na série “Black Ops”, a franquia retorna às origens com “Call of Duty: Modern Warfare 4”, produzido pela Infinity Ward.

A campanha vai se passar como uma guerra entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, alternando o ponto de vista entre o Capitão Price, em fuga após os acontecimentos de Modern Warfare 3, e uma força-tarefa formada por soldados sul-coreanos e fuzileiros dos Estados Unidos.

Além do modo-história, o jogo ainda vai contar com o tradicional multiplayer competitivo online, trazendo novos modos, mapas, armas, acessórios e outros conteúdos.

Call of Duty: Modern Warfare 4 será lançado em 23 de outubro para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S, por R$ 349,90, além de chegar ao PC pelas lojas digitais Steam e Battle.net, por R$ 299.

Call of Duty: Modern Warfare 4 - Foto: Divulgação

6. Phantom Blade Zero

Além de GTA VI, outro grande jogo aguardado para 2026 é “Phantom Blade Zero”, um RPG de ação desenvolvido pela S-GAME, inspirado em clássicos filmes de Hong Kong.

A produção investiu em captura de movimentos e uma atmosfera wuxia, marcada por artes marciais e elementos de fantasia.

Na trama, o jogador viverá a história de Soul, um assassino acusado de matar seu mestre e que passa a ser caçado por seus antigos companheiros.

Depois de ser gravemente ferido, ele é acolhido por uma curandeira, mas descobre que lhe restam somente 66 dias de vida.

Nesse período, ele precisará desvendar a verdade e limpar seu nome, enquanto cada morte reduz um dia de sua existência. O sistema de combate contará com mais de 30 armas principais diferentes, além das armas secundárias Phantom Edge.

Phantom Blade Zero será lançado em 29 de outubro para PlayStation 5 (PS5) e PC. Até o momento, o game ainda não teve seu preço oficial divulgado.

Marvel’s Wolverine - Foto: Divulgação

7. The Blood of Dawnwalker

Uma aposta no mundo dos games em 2026 será “The Blood of Dawnwalker”, desenvolvido pela Rebel Wolves, formado por vários ex-desenvolvedores de The Witcher 3: Wild Hunt.

O jogo promete uma experiência de RPG de ação e mundo aberto com forte foco narrativo.

Neste título, o jogador vai acompanhar a história de Coen, um jovem que vive no período medieval e acaba se tornando um “Dawnwalker“ (Penumbro): humano durante o dia e vampiro à noite.

Ao longo da narrativa, ele deverá lidar com a passagem do tempo como um recurso valioso, escolhendo cuidadosamente quais missões concluir ao decorrer do dia.

O jogo ainda vai ser guiado pelo dilema de lutar para preservar sua humanidade ou abraçar seus poderes amaldiçoados para salvar sua família.

“The Blood of Dawnwalker” será lançado em 3 de setembro para PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X e Xbox Series S, por R$ 399,90, além de chegar ao PC pela loja digital Steam, por R$ 303,50.