Discord enfrenta instabilidade enquanto cresce pressão no Brasil

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O Discord enfrenta instabilidade na noite desta sexta-feira, 7, com usuários de diferentes países relatando dificuldades para acessar a plataforma, carregar grupos e enviar mensagens.

Ao mesmo tempo, a empresa negocia com autoridades brasileiras novas medidas de proteção para usuários.

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Os problemas foram percebidos tanto no celular quanto no computador. Entre as reclamações estão falhas para entrar na plataforma, acessar servidores, carregar conversas e enviar mensagens.

Discord confirma aumento de erros

Em seu portal oficial de monitoramento, o Discord informou que identificou um aumento nos erros registrados na plataforma e que trabalha para corrigir as falhas.

O volume de reclamações também cresceu no Downdetector. Às 19h15, havia cerca de 3.800 notificações de problemas no Brasil. Nos Estados Unidos, o número chegava a 88 mil.

A empresa ainda não divulgou uma previsão para a normalização completa do serviço nem informou a causa da instabilidade.

Instabilidade acontece em meio à pressão sobre a plataforma

A queda no serviço ocorre em um momento de atenção ampliada sobre o Discord no Brasil. Representantes da empresa se reuniram nesta sexta com integrantes da Advocacia-Geral da União (AGU) para discutir a adequação do serviço às normas brasileiras que regulamentam plataformas digitais.

No encontro, o Discord se comprometeu a apresentar até a próxima segunda-feira, 10, um plano com medidas de proteção voltadas principalmente a mulheres, crianças, adolescentes e animais.

A reunião ocorreu um dia depois de a primeira-dama Janja da Silva defender a retirada do Discord do ar no Brasil. Durante um evento no Palácio do Planalto, ela citou um caso envolvendo uma adolescente de 13 anos, no Mato Grosso do Sul, que teria sido induzida a tirar a própria vida em uma transmissão na plataforma.

Após a manifestação, o advogado-geral da União, Jorge Messias, pediu ao Ministério da Justiça informações sobre o caso e afirmou que a AGU avaliaria medidas contra o Discord.

As informações sobre a investigação chegaram à AGU nesta sexta-feira. Uma das possibilidades discutidas é a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que estabeleceria compromissos para a plataforma.