Veja 5 dicas que podem salvar seus eletrodomésticos e o seu bolso

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Os eletrodomésticos são itens de suma importância na casa das pessoas, porém, alguns hábitos, como a simples forma que organizamos os equipamentos na residência, podem estar causando danos tanto às máquinas quanto ao bolso do usuário.

Manter os aparelhos afastados de paredes, fontes de calor, água e outros objetos não é somente um ponto de organização, mas sim de segurança e economia.

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Isso se dá pelo fato de que os eletrodomésticos necessitam de um espaço adequado para a instalação, que permita um fluxo de ar, evite o superaquecimento e, consequentemente, facilita o uso dos aparelhos.

5 dicas para melhor uso dos eletrodomésticos

1. Regra dos 10 centímetros ao redor da geladeira

Apesar de muitas pessoas pensarem inicialmente na estética quando estão instalando os eletrodomésticos, essa decisão pode causar um aumento significativo na conta de luz.

Isso se dá pela distância entre a geladeira e as paredes, que, caso seja muito pequena, prejudica a troca de calor e força um trabalho excessivo para o compressor, que, por sua vez, superaquece e gera um gasto maior de eletricidade.

Além disso, a falta de espaço ao redor do aparelho ainda compromete a conservação dos alimentos e a vida útil do motor.

Por isso, a geladeira precisa de uma folga mínima de 10 centímetros entre as laterais, o fundo e a parede para que consiga dissipar corretamente o calor.

Geladeira deve ser colocada a 10 centímetros da parede - Foto: Divulgação | Eletrolux

2. Regra dos 10 centímetros para a airfryer

Entre os eletrodomésticos, não é somente a geladeira que precisa de uma folga das paredes próximas para funcionar corretamente: as airfryers também necessitam de um espaço mínimo para operarem plenamente.

Nesse caso, o espaço segue sendo um ponto essencial para que haja uma circulação de ar durante o preparo dos alimentos. Logo, casos em que o aparelho esteja posicionado incorretamente podem acarretar:

Aumento do consumo de energia;

Redução da vida útil dos componentes internos;

Possibilidade de queima do aparelho.

Vale ressaltar que, quando a regra dos 10 centímetros não é utilizada na airfryer, o preparo dos alimentos também é afetado, demorando mais tempo para que o ciclo de cozimento finalize.

Para que isso não aconteça, é ideal que:

Seja deixado um espaço de 10 cm livre de cada lado da fritadeira elétrica;

da fritadeira elétrica; Evitar locais fechados;

Guardar o equipamento em um armário enquanto não estiver em uso.

Airfryerdeve ser colocada a 10 centímetros da parede - Foto: Divulgação | Philips

3. Não coloque o micro-ondas junto da parede

Assim como no caso da airfryer, o micro-ondas também não pode ficar encostado na parede por causa das saídas de ventilação.

Caso essas válvulas fiquem obstruídas, o aparelho não consegue realizar as trocas de ar corretamente, podendo causar um superaquecimento e apresentar falhas operacionais, perdendo eficiência no preparo dos alimentos e consumindo mais energia elétrica.

Ou seja, para evitar gastos elevados na conta de luz e garantir a boa utilização do micro-ondas, o usuário deve manter, no mínimo, 10 cm de distância nas laterais e na parte traseira, além de 15 cm a 20 cm na parte superior.

Microondas não pode estar junto da parede - Foto: Divulgação

4. Mangueira da máquina de lavar pode ser vilã na sua conta de água

Outro vilão das despesas mensais de uma pessoa pode ser a mangueira da máquina de lavar, que, caso instalada incorretamente, pode causar diversos problemas ao aparelho e até aumento na conta de água.

O ideal é que o sifão da máquina de lavar roupas fique, no mínimo, 90 centímetros acima do chão.

Caso instalado abaixo disso, o fluxo d’água para o aparelho pode não ser o ideal, podendo resultar em:

Problemas com o enchimento;

Ciclos interrompidos;

Aumento na conta de água;

Desgastes de outras peças do eletrodoméstico.

Para que esses problemas não aconteçam, é recomendado que a mangueira de drenagem seja instalada de 90 cm a 140 cm do chão.

Sempre verificar o estado da mangueira e evitar emendas ou extensões para que o fluxo d’água não seja comprometido e favoreça o efeito sifão, que impede o retorno da água ao equipamento e evita o desperdício.

Mangueira da máquina de lavar deve estar a 90 cm do chão - Foto: Divulgação | Freepik

5. Mangueira de gás fora dos padrões pode causar acidentes graves

A segurança é um dos pilares fundamentais para uma casa, porém, caso o comprimento da sua mangueira de gás utilizada na ligação entre o regulador de pressão e o fogão esteja fora dos padrões, a residência pode estar em risco.

Isso se dá porque o uso dessas mangueiras fora das especificações corretas favorece vazamentos e pode causar graves acidentes, como incêndios e explosões.

Por isso, é ideal que seja utilizada a “regra dos 80 centímetros”, que determina que as mangueiras convencionais de PVC ou modelos metálicos flexíveis tenham o comprimento mínimo de 80 cm e máximo de 1,20 metros.

Com isso, é ideal que os botijões de gás sejam instalados nas áreas externas da casa ou em um compartimento específico com ventilação permanente.

Caso ele seja colocado no interior da residência, ele deve permanecer em ambientes ventilados e longe de fontes de calor, seguindo as determinações de cumprimento mínimo e máximo.