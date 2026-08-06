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TECNOLOGIA

WhatsApp deixará de funcionar em celulares antigos

Descubra se o seu aparelho será afetado

Agatha Victoria Reis
Por
WhatsApp vai parar de funcionar
WhatsApp vai parar de funcionar - Foto: Allan White/ Fotos Públicas

Usuários de celulares antigos poderão perder acesso ao WhatsApp. A mudança ocorre após uma nova atualização da Meta, empresa responsável pelo aplicativo.

O WhatsApp sofrerá alterações nos requisitos de compatibilidade da plataforma. Agora, apenas os aparelhos com Android 5.0 e iOS 15.1 (ou versões superiores) receberão suporte oficial.

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Os usuários que não atualizarem seus sistemas operacionais perderão o acesso ao aplicativo.

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O WhatsApp ainda pretende mudar novamente suas exigências. Em breve, o acesso será bloqueado em dispositivos Android que não possuam a versão 6.0 ou superior a partir de 6 de setembro. Já para usuários da Apple, o aplicativo passará a exigir o iOS15.5 ou posterior nos modelos a partir de 30 de novembro.

Como saber se o seu aparelho será afetado?

Para checar a versão do seu aparelho, usuários de Android devem acessar as configurações, ir em “Sobre o telefone” e procurar por “Versão do Android” ou Atualização de Software.

Já no iPhone, é necessário entrar nos ajustes, selecionar “Geral” e tocar em “Sobre” ou “Atualização de Software” para verificar o sistema e buscar novos downloads.

Antes de interromper a função, o WhatsApp exibirá notificações para avisar os usuários sobre a necessidade de atualização ou troca de aparelho.

“Todos os anos analisamos o software e os dispositivos mais antigos e com menor número de utilizadores. Estes dispositivos também podem não ter as atualizações de segurança mais recentes ou podem não ter as funcionalidades necessárias para executar o WhatsApp,” informou a Meta.

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Tags

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