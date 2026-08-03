TECNOLOGIA
Saiba como evitar que sua conta do WhatsApp seja bloqueada
Plataforma utiliza diferentes sinais para identificar possíveis violações das regras
Usuários do WhatsApp relataram nesta segunda-feira, 3, que tiveram as contas bloqueadas pela plataforma. Enquanto a Meta analisa os casos e diz que pode haver erros, especialistas apontam quais práticas aumentam o risco de banimento e como evitar perder o acesso ao aplicativo.
Os perfis afetados exibem uma mensagem informando que a conta está em análise para verificar o cumprimento dos Termos de Serviço. Segundo o aviso, o resultado da revisão é informado em até 24 horas.
Em nota, a Meta afirmou que trabalha para impedir o uso indevido do WhatsApp e, por isso, bloqueia contas quando identifica atividades suspeitas. A empresa reconheceu que equívocos podem ocorrer e disse que busca resolver esses casos o mais rapidamente possível.
O que pode fazer o WhatsApp bloquear uma conta?
O WhatsApp utiliza diferentes sinais para identificar possíveis violações das regras da plataforma. Um dos principais é o volume de denúncias e bloqueios feitos por outros usuários.
Isso pode acontecer quando a conta:
- envia mensagens para pessoas que não autorizaram o contato;
- utiliza listas de contatos compradas;
- dispara mensagens em massa em pouco tempo;
- envia conteúdos considerados spam;
- compartilha links enganosos, golpes ou tentativas de phishing;
- utiliza ferramentas de automação não autorizadas pela Meta.
Quanto maior o número de pessoas que bloqueiam ou denunciam um perfil, maiores são as chances de a plataforma restringir o acesso à conta.
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Como evitar o banimento no WhatsApp
Para reduzir o risco de bloqueio, a recomendação é seguir as diretrizes da plataforma e manter boas práticas de comunicação.
Entre as principais orientações estão:
- enviar mensagens apenas para pessoas que aceitaram receber contato;
- identificar claramente quem está enviando a mensagem;
- oferecer uma forma simples de deixar de receber comunicações;
- evitar excesso de mensagens promocionais;
- não utilizar expressões frequentemente associadas a spam ou golpes;
- respeitar os Termos de Serviço do WhatsApp.
Empresas que precisam automatizar atendimentos também devem utilizar apenas ferramentas autorizadas pela Meta.
O que fazer se a conta for bloqueada
Caso o WhatsApp suspenda uma conta, o próprio aplicativo permite solicitar uma revisão da decisão.
No pedido, é recomendável explicar como a conta é utilizada, informar detalhes sobre o caso e, se necessário, reconhecer eventuais falhas e apresentar medidas para evitar novos problemas.
A Meta analisa cada solicitação individualmente. Embora a recuperação da conta não seja garantida, fornecer informações completas pode aumentar as chances de reativação.
Automação exige ferramentas oficiais
O uso de programas de terceiros para automatizar mensagens é uma das situações que podem resultar em bloqueio da conta.
Para empresas, a alternativa indicada é utilizar a API oficial do WhatsApp, que permite integrar chatbots, mensagens automáticas e sistemas de atendimento dentro das regras da plataforma.
Segundo especialistas, esse modelo reduz o risco de punições e facilita o gerenciamento de autorizações dos clientes.