Saiba como evitar que sua conta do WhatsApp seja bloqueada

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Usuários do WhatsApp relataram nesta segunda-feira, 3, que tiveram as contas bloqueadas pela plataforma. Enquanto a Meta analisa os casos e diz que pode haver erros, especialistas apontam quais práticas aumentam o risco de banimento e como evitar perder o acesso ao aplicativo.

Os perfis afetados exibem uma mensagem informando que a conta está em análise para verificar o cumprimento dos Termos de Serviço. Segundo o aviso, o resultado da revisão é informado em até 24 horas.

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Em nota, a Meta afirmou que trabalha para impedir o uso indevido do WhatsApp e, por isso, bloqueia contas quando identifica atividades suspeitas. A empresa reconheceu que equívocos podem ocorrer e disse que busca resolver esses casos o mais rapidamente possível.

O que pode fazer o WhatsApp bloquear uma conta?

O WhatsApp utiliza diferentes sinais para identificar possíveis violações das regras da plataforma. Um dos principais é o volume de denúncias e bloqueios feitos por outros usuários.

Isso pode acontecer quando a conta:

envia mensagens para pessoas que não autorizaram o contato;

utiliza listas de contatos compradas;

dispara mensagens em massa em pouco tempo;

envia conteúdos considerados spam;

compartilha links enganosos, golpes ou tentativas de phishing;

utiliza ferramentas de automação não autorizadas pela Meta.

Quanto maior o número de pessoas que bloqueiam ou denunciam um perfil, maiores são as chances de a plataforma restringir o acesso à conta.

Como evitar o banimento no WhatsApp

Para reduzir o risco de bloqueio, a recomendação é seguir as diretrizes da plataforma e manter boas práticas de comunicação.

Entre as principais orientações estão:

enviar mensagens apenas para pessoas que aceitaram receber contato;

identificar claramente quem está enviando a mensagem;

oferecer uma forma simples de deixar de receber comunicações;

evitar excesso de mensagens promocionais;

não utilizar expressões frequentemente associadas a spam ou golpes;

respeitar os Termos de Serviço do WhatsApp.

Empresas que precisam automatizar atendimentos também devem utilizar apenas ferramentas autorizadas pela Meta.

O que fazer se a conta for bloqueada

Caso o WhatsApp suspenda uma conta, o próprio aplicativo permite solicitar uma revisão da decisão.

No pedido, é recomendável explicar como a conta é utilizada, informar detalhes sobre o caso e, se necessário, reconhecer eventuais falhas e apresentar medidas para evitar novos problemas.

A Meta analisa cada solicitação individualmente. Embora a recuperação da conta não seja garantida, fornecer informações completas pode aumentar as chances de reativação.

Automação exige ferramentas oficiais

O uso de programas de terceiros para automatizar mensagens é uma das situações que podem resultar em bloqueio da conta.

Para empresas, a alternativa indicada é utilizar a API oficial do WhatsApp, que permite integrar chatbots, mensagens automáticas e sistemas de atendimento dentro das regras da plataforma.

Segundo especialistas, esse modelo reduz o risco de punições e facilita o gerenciamento de autorizações dos clientes.