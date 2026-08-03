Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

Saiba como evitar que sua conta do WhatsApp seja bloqueada

Plataforma utiliza diferentes sinais para identificar possíveis violações das regras

Isabela Cardoso
Por
Conta bloqueada no WhatsApp
Conta bloqueada no WhatsApp - Foto: Reprodução

Usuários do WhatsApp relataram nesta segunda-feira, 3, que tiveram as contas bloqueadas pela plataforma. Enquanto a Meta analisa os casos e diz que pode haver erros, especialistas apontam quais práticas aumentam o risco de banimento e como evitar perder o acesso ao aplicativo.

Os perfis afetados exibem uma mensagem informando que a conta está em análise para verificar o cumprimento dos Termos de Serviço. Segundo o aviso, o resultado da revisão é informado em até 24 horas.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Em nota, a Meta afirmou que trabalha para impedir o uso indevido do WhatsApp e, por isso, bloqueia contas quando identifica atividades suspeitas. A empresa reconheceu que equívocos podem ocorrer e disse que busca resolver esses casos o mais rapidamente possível.

O que pode fazer o WhatsApp bloquear uma conta?

O WhatsApp utiliza diferentes sinais para identificar possíveis violações das regras da plataforma. Um dos principais é o volume de denúncias e bloqueios feitos por outros usuários.

Isso pode acontecer quando a conta:

  • envia mensagens para pessoas que não autorizaram o contato;
  • utiliza listas de contatos compradas;
  • dispara mensagens em massa em pouco tempo;
  • envia conteúdos considerados spam;
  • compartilha links enganosos, golpes ou tentativas de phishing;
  • utiliza ferramentas de automação não autorizadas pela Meta.

Quanto maior o número de pessoas que bloqueiam ou denunciam um perfil, maiores são as chances de a plataforma restringir o acesso à conta.

Leia Também:

TECNOLOGIA

Novas regras para inteligência artificial entram em vigor; entenda
Novas regras para inteligência artificial entram em vigor; entenda imagem

CULTURA

Veja tudo que mudou no mundo dos games desde o último Gamepólitan
Veja tudo que mudou no mundo dos games desde o último Gamepólitan imagem

TECNOLOGIA

Apple surpreende Wall Street após atingir marca trilionária inédita
Apple surpreende Wall Street após atingir marca trilionária inédita imagem

Como evitar o banimento no WhatsApp

Para reduzir o risco de bloqueio, a recomendação é seguir as diretrizes da plataforma e manter boas práticas de comunicação.

Entre as principais orientações estão:

  • enviar mensagens apenas para pessoas que aceitaram receber contato;
  • identificar claramente quem está enviando a mensagem;
  • oferecer uma forma simples de deixar de receber comunicações;
  • evitar excesso de mensagens promocionais;
  • não utilizar expressões frequentemente associadas a spam ou golpes;
  • respeitar os Termos de Serviço do WhatsApp.

Empresas que precisam automatizar atendimentos também devem utilizar apenas ferramentas autorizadas pela Meta.

O que fazer se a conta for bloqueada

Caso o WhatsApp suspenda uma conta, o próprio aplicativo permite solicitar uma revisão da decisão.

No pedido, é recomendável explicar como a conta é utilizada, informar detalhes sobre o caso e, se necessário, reconhecer eventuais falhas e apresentar medidas para evitar novos problemas.

A Meta analisa cada solicitação individualmente. Embora a recuperação da conta não seja garantida, fornecer informações completas pode aumentar as chances de reativação.

Automação exige ferramentas oficiais

O uso de programas de terceiros para automatizar mensagens é uma das situações que podem resultar em bloqueio da conta.

Para empresas, a alternativa indicada é utilizar a API oficial do WhatsApp, que permite integrar chatbots, mensagens automáticas e sistemas de atendimento dentro das regras da plataforma.

Segundo especialistas, esse modelo reduz o risco de punições e facilita o gerenciamento de autorizações dos clientes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Meta tecnologia Whatsapp

Relacionadas

Mais lidas