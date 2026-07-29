Apple surpreende Wall Street após atingir marca trilionária inédita

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A Apple ultrapassou temporariamente a marca de US$ 5 trilhões em valor de mercado nesta terça-feira, 29, tornando-se a segunda empresa da história a atingir esse patamar. A valorização foi impulsionada pela demanda por seus produtos, estratégia em inteligência artificial e expectativa pelos resultados financeiros.

Durante o pregão, as ações da Apple chegaram a US$ 342,89, levando a empresa a uma capitalização de mercado de US$ 5,036 trilhões. No fechamento parcial das negociações, os papéis eram negociados a US$ 337,70, mantendo a companhia próxima do patamar histórico, com valor de mercado de US$ 4,96 trilhões.

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A fabricante do iPhone voltou a ocupar o posto de empresa mais valiosa do mundo neste mês, superando a Nvidia, que havia sido a primeira companhia da história a romper a barreira dos US$ 5 trilhões.

Estratégia diferente impulsionou as ações

Enquanto outras gigantes da tecnologia ampliaram fortemente os investimentos em infraestrutura para inteligência artificial, a Apple adotou uma estratégia mais conservadora.

Em vez de desenvolver grandes modelos próprios, a empresa passou a utilizar tecnologias de parceiros, como o Google, para incorporar recursos de IA aos seus produtos.

A decisão reduziu os gastos bilionários com data centers, movimento visto por parte dos investidores como mais eficiente para preservar a geração de caixa.

Especialistas também apontam que a empresa concentrou esforços na experiência do usuário, apostando que esse fator será determinante para manter sua posição no mercado.

iPhone e novo programa ajudaram nas vendas

Outro fator que favoreceu a valorização foi a manutenção dos preços do iPhone, enquanto MacBooks e iPads tiveram reajustes recentes. A estratégia incentivou consumidores a anteciparem a compra do smartphone antes de possíveis aumentos previstos para os próximos meses.

A empresa também anunciou um novo programa de leasing nos Estados Unidos, em parceria com a Klarna. O serviço permite adquirir dispositivos mediante pagamentos mensais, começando em US$ 17,99 para um iPhone, US$ 11,99 para Apple Watch e iPad e US$ 24,99 para computadores Mac.

Expectativa por resultados financeiros

As ações da Apple acumulam alta de cerca de 24% em 2026, desempenho superior ao das demais empresas conhecidas como "Sete Magníficas" da tecnologia.

Agora, o mercado acompanha a divulgação do balanço do terceiro trimestre, prevista para esta quinta-feira. Analistas esperam crescimento superior a 15% na receita em relação ao mesmo período do ano anterior.