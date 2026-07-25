Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

TENSÃO INTERNACIONAL

Trump ameaça tarifas e retaliação à UE após multa bilionária ao Google

Presidente dos EUA acusa bloco de 'roubar' empresas americanas e promete aplicar a Seção 301

Redação e AFP
Por Redação e AFP
O presidente dos EUA, Donald Trump, faz um anúncio na Casa Branca
O presidente dos EUA, Donald Trump, faz um anúncio na Casa Branca - Foto: MANDEL NGAN/AFP

O presidente Donald Trump ameaçou impor tarifas de retaliação à União Europeia e abrir uma investigação comercial formal contra o bloco. A declaração ocorre em resposta direta à sanção antitruste bilionária aplicada por Bruxelas contra o Google.

Em uma publicação em sua plataforma Truth Social, Trump acusou o bloco europeu de perseguir companhias americanas e garantiu que medidas protecionistas serão adotadas em breve.

"O bloco pagará um preço muito alto por essa conduta ilegal e altamente antiética, sobre a qual venho alertando constantemente", declarou o presidente dos Estados Unidos, prometendo aplicar uma "TARIFA substancial o mais rápido possível".

Investigação com base na Seção 301

Trump também anunciou que determinará o início imediato de uma investigação com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974. O instrumento jurídico permite a Washington classificar práticas estrangeiras como discriminatórias e impor barreiras tarifárias como resposta.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Na avaliação do republicano, as constantes sanções aplicadas por autoridades europeias a gigantes da tecnologia representam uma prática velada de "ROUBAR" empresas americanas.

A reação do governo americano endurece a postura da Casa Branca e coloca em risco a estabilidade das trocas comerciais no Atlântico:

  • Punição ao Google: a UE impôs duas multas que somam 890 milhões de euros (R$ 5,11 bilhões) por violações de concorrência;
  • Lei de Mercados Digitais: a sanção é a maior já aplicada com base no Regulamento Europeu de Mercados Digitais (DMA);
  • Risco às relações: o representante comercial dos EUA (USTR), Jamieson Greer, afirmou que a medida traz risco real à estabilidade transatlântica.

Leia Também:

NEGOCIAÇÃO

Setores veem risco para economia com tarifaço e pedem diálogo com EUA
Setores veem risco para economia com tarifaço e pedem diálogo com EUA imagem

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

IA alcança nota 100% na Olimpíada de Matemática e iguala humanos no topo
IA alcança nota 100% na Olimpíada de Matemática e iguala humanos no topo imagem

INTERNACIONAL

De paraíso turístico a ruínas: veja o cenário após terremoto na Venezuela
De paraíso turístico a ruínas: veja o cenário após terremoto na Venezuela imagem

Seção 301 é ativada para cobrar taxas

A disputa em torno das Big Techs tornou-se o principal ponto de atrito entre Washington e o bloco europeu nos últimos anos.

Com o uso da Seção 301, a gestão americana prepara o terreno para taxar produtos europeus que entram nos EUA, elevando o tom de uma potencial guerra comercial.

A aplicação da multa ao Google — focado em abusos no buscador e na loja Play Store — é vista pela Casa Branca como uma afronta à competitividade das empresas de tecnologia do país.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Donald Trump EUA Google

Relacionadas

Mais lidas