IA alcança nota 100% na Olimpíada de Matemática e iguala humanos no topo

A classificação máxima na competição de matemática mais prestigiada do mundo era um domínio exclusivo de mentes jovens e brilhantes. Este ano, no entanto, a inteligência artificial as alcançou pela primeira vez na história.



Duas empresas de tecnologia chinesas, a Huawei e a rede social Xiaohongshu (conhecida internacionalmente como RedNote), anunciaram que seus modelos de IA obtiveram 100% de aproveitamento nas questões aplicadas aos participantes humanos na Olimpíada Internacional de Matemática (OIM), realizada este mês em Xangai.



Essas companhias foram os primeiros laboratórios de IA a anunciar resultados perfeitos, mas a expectativa é que outras gigantes globais do setor sigam o mesmo caminho nos próximos dias.

O marco inédito dos modelos de linguagem

"Estamos abertos com este resultado, porque alcançar uma pontuação perfeita na OMI é extremamente difícil", destacou a Xiaohongshu em comunicado oficial.

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“Anteriormente, nenhum dos grandes modelos de linguagem havia alcançado uma pontuação perfeita no processo oficial de avaliação da OMI”, acrescentou a empresa, em referência à tecnologia base de chatbots e assistentes virtuais.

Em 2025, sistemas desenvolvidos por gigantes como Google e OpenAI alcançaram a classificação de nível ouro pela primeira vez, mas não conseguiram igualar a habilidade dos cinco concorrentes humanos que gabaritaram a prova naquela edição.

O nível de exigência entre os humanos

Em 2026, 666 competidores de dezenas de países participaram da Olimpíada Internacional de Matemática. Deste total, apenas sete humanos alcançaram a pontuação máxima, segundo o placar oficial do evento.

A competição, que é realizada anualmente em diferentes sedes ao redor do globo, exige alto nível de raciocínio lógico e é voltada para jovens talentos de até 20 anos.

Como Huawei e Xiaohongshu alcançaram a nota máxima

A Huawei declarou nesta quarta-feira que seu sistema de IA, batizado de “Celia”, demonstrou “capacidades abrangentes de resolução de problemas” em diversas áreas da matemática avançada.

declarou nesta quarta-feira que seu sistema de IA, batizado de “Celia”, demonstrou “capacidades abrangentes de resolução de problemas” em diversas áreas da matemática avançada. Já a Xiaohongshu indicou que seu modelo “dots-note-3.0” participou do processo de avaliação da OMI pela primeira vez este ano.

As empresas de tecnologia não tiveram acesso prévio aos testes. Elas só receberam os problemas matemáticos depois que os concorrentes humanos já haviam concluído a prova e precisaram enviar as resoluções dentro de um prazo rigoroso.

O avanço avassalador da IA em dois anos

A evolução da inteligência artificial nessa área tem ocorrido a passos largos.

Para efeito de comparação, na OIM de 2024, o modelo do Google havia alcançado apenas uma pontuação equivalente à medalha de prata, levando entre dois e três dias para resolver quatro dos seis problemas propostos.

Agora, a conquista do gabarito perfeito pelas IAs chinesas marca um novo capítulo na competição entre a mente humana e os algoritmos.