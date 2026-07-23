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NOVIDADE

Google lança recurso de login para proteger contas

Mudança no acesso visa garantir recuperação de contas de maneira mais fácil

Franciely Gomes
Por
Plataforma anunciou novidades
Plataforma anunciou novidades - Foto: Ilustratativa | Magnific

O Google lançou um novo recurso de login nesta quinta-feira, 23. A empresa anunciou que os usuários poderão acessar suas contas através da autenticação facial, modalidade que já é utilizada em bancos e smartphones.

A nova função permitirá o acesso e recuperação de contas em casos de bloqueio por esquecimento de senhas ou outras situações. Além de garantir segurança com relação a possíveis hackers e fraudes.

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O cadastro será feito através do envio de um vídeo do dono da conta, onde ele aparece realizando movimentos guiados com a cabeça em múltiplos ângulos. O Google salvará a gravação e a utilizará para autenticar os vídeos ao vivo enviados durante as tentativas de login.

De acordo com o Google, a gravação deverá ser autorizada pelo usuário e poderá ser excluída quando solicitada. A empresa também informou que o recurso já está disponível para usuários elegíveis da Conta do Google.

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Google Login tecnologia

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