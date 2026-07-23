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GEOPOLÍTICA E TECH

União Europeia aplica multa bilionária no Google por violação do DMA

Medida amplia atrito comercial com o governo Trump e atinge o buscador e a loja de apps

Redação e AFP
Por Redação e AFP
Google leva multa recorde de R$ 5,1 bi da UE
Google leva multa recorde de R$ 5,1 bi da UE - Foto: LOIC VENANCE / AFP

A União Europeia impôs duas multas que somam 890 milhões de euros (cerca de R$ 5,13 bilhões) à gigante tecnológica Google. A decisão representa a sanção mais elevada já aplicada por Bruxelas no âmbito do Regulamento sobre Mercados Digitais (DMA).

A medida, voltada a reprimir abusos de posição dominante por Big Techs, gerou forte reação em Washington e ameaça desestabilizar as relações comerciais entre a Europa e os Estados Unidos.

Logo após o anúncio, o representante da Casa Branca para o Comércio (USTR), Jamieson Greer, afirmou que a penalidade traz "um verdadeiro risco para a manutenção da estabilidade transatlântica" e gera incerteza para as exportações americanas.

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A Comissão Europeia, braço executivo do bloco, dividiu a punição bilionária em duas frentes de investigação sobre as práticas da empresa:

  • Favorecimento no buscador (460 milhões de euros / R$ 2,65 bilhões): por priorizar seus próprios serviços nos resultados de pesquisa do Google Search;
  • Bloqueio na Play Store (430 milhões de euros / R$ 2,48 bilhões): por impedir que desenvolvedores de aplicativos direcionem usuários a pontos de venda fora da loja oficial.

Objetivo é "garantir condições equitativas"

A vice-presidente da Comissão para a Soberania Tecnológica, Henna Virkkunen, defendeu a sanção ressaltando que o objetivo central da legislação é "garantir condições equitativas" para todas as empresas no ambiente digital.

Em resposta oficial, a gigante americana criticou a decisão e alertou que a sanção vai prejudicar diretamente a experiência dos próprios usuários europeus.

"Para cumpri-la, somos obrigados a retirar funcionalidades de busca em tempo real que os europeus valorizam, como a visualização instantânea de preços de hotéis, voos e restaurantes, além de desativar proteções no Google Play", declarou Kent Walker, presidente de assuntos globais da empresa.

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Atrito político entre Trump e União Europeia

A aplicação da lei europeia tem sido motivo de forte atrito político. O governo Donald Trump já acusou a União Europeia de perseguir empresas americanas e ameaçou impor tarifas de retaliação contra produtos europeus.

Desde a entrada em vigor do DMA em 2024, outras gigantes como Meta e Apple também foram alvos de multas milionárias na Europa.

A nova punição ao Google ocorre em um momento delicado, poucos dias antes de completar um ano do acordo comercial assinado entre Washington e Bruxelas para aliviar as tensões no mercado global.

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