WhatsApp libera chamadas na versão web; entenda como funciona

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O WhatsApp anunciou nesta terça-feira, 28, novas ferramentas para à versão web da plataforma. O recurso permite chamadas de voz e vídeo, onde usuários podem fazer ligações pelo navegador sem precisar instalar o app no PC.

A novidade é uma atualização liberada gradualmente para os usuários. As novas funções ampliam o serviço utilizado pelo navegador e aproximam a experiência da versão do aplicativo.

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Além disso, a atualização inclui ferramentas como compartilhamento de tela, registro das ligações realizadas, reações durante conversas e melhorias para à qualidade das transmissões.

Novos recursos para o WhatsApp Web

De acordo com o WhatsApp, a função na versão Web utiliza o mesmo sistema de proteção aplicado às mensagens. Com isso, as conversas se mantêm protegidas contra acesso de terceiros.

Além das chamadas, a plataforma também permitiu a transferência de chamadas entre dispositivos. A função possibilita uma ligação entre um aparelho e continuar a conversa em outro alternando entre celular e computador sem encerrar a conexão.

Outra ferramenta é a adição de uma sala de espera para chamadas criadas por link. O recurso permite que a ligação determine quem poderá entrar na conversa por meio de uma opção que precisa de aprovação antes da participação.

A versão web também recebeu ajustes para melhorar a experiência dos usuários durante as videoconferências. Segundo o WhatsApp, as imagens alcançarão alta definição no início das chamadas e um sistema de redução de ruídos para sons externos.