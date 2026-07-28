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WhatsApp libera chamadas na versão web; entenda como funciona

Função será liberada gradualmente para os usuários

Agatha Victoria Reis
Por
WhatsApp libera chamada na versão web
WhatsApp libera chamada na versão web - Foto: Felipe Iruatã / Ag. A Tarde

O WhatsApp anunciou nesta terça-feira, 28, novas ferramentas para à versão web da plataforma. O recurso permite chamadas de voz e vídeo, onde usuários podem fazer ligações pelo navegador sem precisar instalar o app no PC.

A novidade é uma atualização liberada gradualmente para os usuários. As novas funções ampliam o serviço utilizado pelo navegador e aproximam a experiência da versão do aplicativo.

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Além disso, a atualização inclui ferramentas como compartilhamento de tela, registro das ligações realizadas, reações durante conversas e melhorias para à qualidade das transmissões.

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Novos recursos para o WhatsApp Web

De acordo com o WhatsApp, a função na versão Web utiliza o mesmo sistema de proteção aplicado às mensagens. Com isso, as conversas se mantêm protegidas contra acesso de terceiros.

Além das chamadas, a plataforma também permitiu a transferência de chamadas entre dispositivos. A função possibilita uma ligação entre um aparelho e continuar a conversa em outro alternando entre celular e computador sem encerrar a conexão.

Outra ferramenta é a adição de uma sala de espera para chamadas criadas por link. O recurso permite que a ligação determine quem poderá entrar na conversa por meio de uma opção que precisa de aprovação antes da participação.

A versão web também recebeu ajustes para melhorar a experiência dos usuários durante as videoconferências. Segundo o WhatsApp, as imagens alcançarão alta definição no início das chamadas e um sistema de redução de ruídos para sons externos.

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Tags

tecnologia Whatsapp

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