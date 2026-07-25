Novo recurso do Google pode evitar que você perca sua conta

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O Google anunciou a expansão do recurso de recuperação de contas por vídeo selfie, ferramenta que permite aos usuários comprovar sua identidade por meio de uma gravação curta para recuperar o acesso à Conta do Google.

O Brasil foi um dos primeiros países a receber a funcionalidade, lançada em fevereiro, e participou do desenvolvimento da tecnologia.

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O novo método funciona como uma alternativa para situações em que o usuário perde o acesso ao dispositivo principal. Para utilizá-lo, é necessário fazer um cadastro antecipado nas configurações da Conta do Google, processo que leva menos de um minuto.

Como funciona o vídeo selfie

Durante a configuração, o usuário grava um vídeo selfie que ficará vinculado à conta. Caso precise recuperar o acesso no futuro, poderá escolher essa opção durante o processo de recuperação.

Na etapa de verificação, o sistema solicita uma nova gravação com movimentos simples, como virar a cabeça. A tecnologia compara o vídeo enviado com o cadastro original para confirmar a identidade do usuário.

Segundo o Google, o processo também verifica se há uma pessoa real diante da câmera, dificultando tentativas de fraude com fotografias ou vídeos manipulados por inteligência artificial, como deepfakes.

Quem pode usar

O recurso está disponível para Contas do Google pessoais.

Por enquanto, a funcionalidade não é compatível com contas supervisionadas de crianças, contas do Google Workspace nem usuários inscritos no Programa de Proteção Avançada.

Segurança e privacidade

O Google afirma que o vídeo selfie é protegido por protocolos de segurança e só é utilizado mediante autorização do próprio usuário.

A empresa informa ainda que o proprietário da conta mantém controle sobre o recurso e pode gerenciar ou excluir o vídeo cadastrado a qualquer momento nas configurações da conta.

Outras formas de recuperar a Conta do Google

O vídeo selfie passa a integrar o conjunto de ferramentas de recuperação já oferecidas pelo Google.

Entre elas estão as chaves de acesso (passkeys), que substituem senhas tradicionais por autenticação com impressão digital, reconhecimento facial ou PIN do dispositivo.

Outra opção são os contatos de recuperação, lançados em 2025, que permitem indicar amigos ou familiares de confiança para auxiliar na recuperação da conta caso o usuário perca o acesso.