Bahia ganha Hub de Games para impulsionar a indústria do estado

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O Hub Bahia Games foi oficialmente apresentado na última sexta-feira, 31, durante a abertura do Gamepólitan, o maior festival de jogos e cultura lúdico-digital da Bahia. A iniciativa representa um marco para o fortalecimento da indústria baiana de jogos digitais.

O hub foi formalizado após a assinatura de um acordo entre o Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CEPEDI) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano), em parceria com a Bahia Filmes.

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Vale ressaltar que o lançamento ainda reforça os investimentos do CEPEDI, que já destinou mais de R$ 10 milhões a programas de formação em games.

Parte das atividades presenciais das iniciativas passará a ser realizada no Hub Bahia Games, consolidando o espaço como um polo de capacitação, inovação e desenvolvimento da economia criativa no estado.

"Nosso desafio não é apenas criar tecnologia, mas utilizá-la como instrumento para produzir ciência, fomentar a inovação e democratizar o acesso para que seus benefícios alcancem toda a população”, destaca Alessandro Fernandes, presidente administrativo do CEPEDI e reitor da UESC.

Comandando a criação e a estruturação do Hub Bahia Games pelo CEPEDI está Carolina Moraes Liu, gerente de Negócios Internacionais da instituição.

Ela destacou que a iniciativa foi concebida para gerar um ambiente permanente de desenvolvimento de games na Bahia.

"O Hub Bahia Games nasce para ser um espaço permanente de conexão entre educação, inovação, empreendedorismo e indústria criativa. Estamos estruturando um ambiente que vai oferecer programas de incubação e aceleração, laboratórios, tecnologia de motion capture e uma programação semanal voltada à comunidade de games.”

Entenda como será a programação do Hub Bahia Games

Além da infraestrutura oferecida, o hub vai promover uma programação contínua de:

Workshops;

Palestras;

Demonstrações de jogos;

Encontros com profissionais do mercado e ações de capacitação abertas à comunidade.

A iniciativa busca fortalecer a integração entre instituições de ensino, empresas, desenvolvedores independentes e o poder público, impulsionando o crescimento da indústria de games no estado.

De acordo com a pró-reitora de Desenvolvimento Institucional do IF Baiano, professora Kátia de Fátima Vilela, o Hub Bahia Games é um marco para o crescimento do meio de inovação e da economia criativa no estado.

"O Hub Bahia Games representa a decisão de reunir competências, aproximar instituições e criar condições para que o talento baiano avance com mais estrutura, visibilidade e oportunidades", afirma a pró-reitora.

Já o presidente da Bahia Filmes, Pola Ribeiro, ressaltou que a participação da instituição será essencial para conectar os diversos agentes que integram o ecossistema da economia criativa. "A Bahia Filmes chega ao Hub Bahia Games com a missão de articular esse ecossistema. Nosso papel é aproximar a academia, a pesquisa, o mercado e quem está desenvolvendo jogos. É estar no corpo a corpo com quem cria, com quem quer empreender e crescer, discutindo