Google encerra serviço em celulares a partir de setembro; veja mudança

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O Google vai encerrar o serviço "Assistant" em todos os celulares, de forma gradual, a partir de 4 de setembro. A decisão ocorre devido à migração para o Gemini, baseado em inteligência artificial, que passa a assumir definitivamente a mesma função, só que de forma mais aprimorada.

A transição havia começado em março de 2025, quando a empresa anunciou a implementação da IA nos smartphones, medida que seria estendida para tablets e aparelhos conectados, como relógios com Wear OS.

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O processo de expansão ainda não deve afetar dispositivos com Google TV, alto-falantes da linha Google Home ou automóveis com o Android Auto.

Inicialmente, o Google Assistant deixaria de funcionar no fim 2025, mas o cronograma foi adiado.

Google Assistant - Foto: Divulgação

O aviso começou a ser disparado para usuários através de e-mails e o processo poderá levar algumas semanas para finalizar toda a base.

“Assim que a disponibilidade for removida, você não poderá mais usar nem alternar de volta para o Google Assistant em seu celular, tablet ou dispositivos pareados”, disse a empresa.

Mudança para Gemini

Assim, o Gemini será disponibilizado para todos os aparelhos compatíveis com os requisitos mínimos do sistema e em regiões onde a plataforma já está disponível.

Após a configuração, o programa pode ser acionado da mesma forma que o anterior, através do comando de voz "Ei, Google" ou no botão específico.