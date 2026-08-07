Startups da Bahia têm até 30 de agosto para buscar aporte do Natura Ventures

As empresas de tecnologia da Bahia têm até o dia 30 de agosto para realizar a inscrição em uma chamada de inovação aberta voltada exclusivamente para negócios das regiões Norte e Nordeste. Com o apoio do Hub Salvador — equipamento administrado pelo Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Cepedi) e ligado à Prefeitura de Salvador —, o edital visa conectar o ecossistema baiano de inovação a grandes oportunidades de mercado e financiamento.

A iniciativa é totalmente gratuita, realizada em formato online e vinculada ao Natura Ventures. O fundo corporativo conta com um capital inicial comprometido de R$ 50 milhões, com perspectiva de alcançar até R$ 150 milhões em um ciclo de dez anos. Podem concorrer startups com CNPJ ativo e soluções tecnológicas devidamente validadas no mercado.

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O programa contempla quatro vertentes estratégicas para a submissão de propostas. Os projetos devem se encaixar nos eixos de Regeneração e Circularidade, Conexão e Experiência com o Cliente Final, Ciclos Prósperos para Consultoras de Beleza ou Tecnologias Habilitadoras.

Impactos e conexões para o ecossistema regional

Acesso direto a grandes players: A seleção reduz barreiras burocráticas e aproxima executivos de grandes corporações das startups locais.

A seleção reduz barreiras burocráticas e aproxima executivos de grandes corporações das startups locais. Retorno qualificado: Todas as participantes recebem diagnósticos e feedbacks estruturados para otimizar seus modelos de negócio.

Todas as participantes recebem diagnósticos e feedbacks estruturados para otimizar seus modelos de negócio. Oportunidades no Pitch Day: As selecionadas iniciam conversas diretas para desenvolvimento de projetos, parcerias e aportes financeiros.

A aproximação com grandes marcas acelera a maturidade dos negócios locais. "O principal impacto dessa chamada é aproximar as startups de uma grande empresa, reduzindo barreiras que normalmente tornam esse acesso longo e difícil. Além da oportunidade de apresentar suas soluções, as participantes recebem feedbacks qualificados que ajudam a aprimorar seus modelos de negócio. Para as selecionadas, o Pitch Day representa o início de um relacionamento com potencial para gerar conexões, projetos, parcerias e futuras oportunidades de investimento", destaca Gabriel Gil, gestor de Comunidade e de Aceleração de Startups do Hub Salvador.

A escolha pelo Nordeste e o destaque para a Bahia reforçam a relevância do estado como celeiro de tecnologia e novos negócios. A riqueza de ideias e a força dos polos regionais foram determinantes para o direcionamento do investimento corporativo.

"A Natura decidiu direcionar a iniciativa às startups do Nordeste do Brasil e, especificamente, a ecossistemas como o da Bahia, porque sabemos que há abundância de ideias disruptivas e inovação nas startups locais. Salvador conta com polos tecnológicos de referência, como o Hub Salvador e o Banco do Nordeste, essenciais para nos conectar a startups e inovações regionais com âmbito nacional. Nossa meta é estreitar essa proximidade para aproveitar sinergias, gerar negócios e construir um portfólio que espelhe a diversidade e riqueza do empreendedorismo brasileiro”, pontua Thamara Prado, gerente sênior de Novos Negócios, Inovação e Investimentos Corporativos da Natura.

Benefícios das selecionadas e como participar

Os empreendedores cujas soluções forem escolhidas terão contato direto com os gestores do fundo Natura Ventures e executivos da companhia. A aproximação pode resultar na execução de Provas de Conceito (PoC), contratos de mentoria, parcerias comerciais estratégicas e captação de investimentos.

Para conferir o regulamento completo, verificar os pré-requisitos de cada uma das frentes e submeter os projetos dentro do prazo estipulado, os representantes das startups devem realizar o cadastro pelo site oficial da iniciativa (chamadadeimpactonatura.com.br).