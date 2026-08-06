ECONOMIA
Bets tiraram R$ 62,5 bilhões das famílias brasileiras em 2025
Montante representa equivalente a cerca de 0,68% da renda disponível das famílias.
As apostas online tiraram R$ 62,5 bilhões do orçamento das famílias brasileiras, em 2025, equivalente a cerca de 0,68% da renda disponível das famílias. Em quase dois anos, a transferência líquida média mensal atribuível às bets foi de R$ 4,7 bilhões.
Os dados são da 3ª edição do Boletim Fiscal dos Estados Brasileiros, elaborado pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) em parceria com o Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento (Cicef), com base em dados do Banco Central, das Estatísticas de Pagamentos por Atividade Econômica (Epae).
Bets pressionam orçamento familiar
De acordo com o estudo, um fator adicional que pode ter contribuído para a pressão sobre o orçamento das famílias no período foi a expansão das apostas esportivas on-line (bets), regulamentadas no mercado brasileiro a partir de janeiro de 2025.
“Esse montante representa uma transferência expressiva de renda das famílias para esse setor, com potencial impacto sobre sua capacidade de honrar compromissos financeiros”, apontou o boletim.
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As apostas esportivas online têm correspondido a um peso significativo no orçamento familiar desde que as plataformas foram regulamentadas em 2025. Segundo os pesquisadores, o dinheiro destinado às apostas reduz os recursos disponíveis para outros gastos e pode aumentar a pressão sobre o orçamento doméstico, especialmente em um cenário de elevado endividamento e comprometimento de renda.
Bets e o impacto ao Pix
A regulamentação do mercado de apostas esportivas on-line (bets) no Brasil coincide com uma mudança estrutural nas transferências via Pix de pessoas físicas para pessoas jurídicas do setor de artes, cultura, esporte e recreação.
Até meados de 2024, o volume mensal de transações nesse segmento permanecia relativamente estável, sem tendência significativa de crescimento. A partir de janeiro de 2025, contudo, observa-se uma inflexão acentuada na série, com o volume de transações passando de aproximadamente R$ 5 bilhões para mais de R$ 25 bilhões em poucos meses e atingindo um pico próximo de R$ 42 bilhões em meados do mesmo ano.
A participação desse setor no total das transferências via Pix de pessoas físicas para pessoas jurídicas (PF-PJ), acompanha esse movimento, indicando que a expansão observada está associada ao mercado de apostas esportivas e não a um crescimento generalizado da utilização do Pix.